Поставки російської зброї до Індії зупинилися: названо причини

Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій

Поставки російської військової продукції до Індії зупинилися, оскільки країни намагаються знайти механізм оплати, який би не порушував санкції США. Про це пише Bloomberg з посиланням на індійських чиновників.

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Повідомляється, що індійські платежі за зброю на суму понад $2 млрд «застрягли» приблизно на рік, а Росія не поставила Індії дві батареї систем ППО С-400. За словами чиновників, Індія не може оплатити рахунок у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій.

Росія своєю чергою не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. Нью-Делі також не хоче укладати угоду в російських рублях через побоювання, що не зможе придбати достатню кількість цієї валюти на відкритому ринку за справедливим курсом.

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Одним з можливих рішень могло б стати використання євро і дирхамів - валют, які використовуються для оплати індійського імпорту російської нафти зі знижкою. Про це сказав високопоставлений індійський урядовець. Однак використання цих валют для оплати озброєнь може викликати більшу увагу з боку США через санкції, ніж нафта, а також призвести до збільшення витрат через несприятливий для Індії обмінний курс.

Ще одним варіантом, який обговорюється, є механізм, за яким Росія могла б компенсувати закупівлі індійського імпорту в рахунок ціни на зброю, сказав один з чиновників. Але це нелегко, оскільки минулого року Росія мала позитивне сальдо торгового балансу з Індією в розмірі $37 млрд, що є третім за величиною після Китаю і Туреччини.

Питання оплати за зброю останнім часом набуло більшої актуальності і домінувало в дискусіях під час візиту радника з національної безпеки Аджита Довала до Москви в січні, кажуть співрозмовники. Воно також активно обговорювалося під час переговорів у Делі цього тижня між віцепрем'єр-міністром Росії Денисом Мантуровим і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром, який заявив цього тижня, що врегулювання питання потребує подальшої роботи.

Наразі Індія експлуатує понад 250 винищувачів Су-30МКИ російського виробництва, сім підводних човнів класу «Кіло» і понад 1200 танків Т-90 російського виробництва - всі вони будуть експлуатуватися ще десять років, тому потребують запасних частин. Три з п'яти систем протиракетної оборони С-400 також вже поставлені.

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Відомо, що індійські ВПС, які залежать від російського флоту винищувачів і гелікоптерів, найбільше постраждали від перебоїв у поставках з Москви. Невідомо, чи зможе Росія проводити регулярне технічне обслуговування, що потенційно може призвести до вразливості уздовж кордонів Індії з Китаєм і Пакистаном.

Відносини між Індією та Росією стануть предметом подальшої уваги, коли прем'єр-міністр Нарендра Моді прийматиме у вересні лідерів «Групи 20», під час якої війна буде в центрі уваги. Ця зустріч може утримати Індію від негайного узгодження механізму оплати за зброю з Росією, кажуть індійські чиновники та правах анонімності.

Росія залишається найбільшим постачальником військової техніки в Індію, хоча за останні п'ять років закупівлі сповільнилися на 19% через санкції і посилення конкуренції з боку інших країн-виробників.

Раніше повідомлялося, що через свою агресію в Україні російський режим повністю провалив укладений з Індією контракт на постачання систем протиповітряної оборони С-400 і запасних частин для бойових літаків російського виробництва.