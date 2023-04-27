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У Бахмуті посилюється конкуренція приватних російських армій – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Бахмуті посилюється конкуренція приватних російських армій – ISW
Бойовики «Вагнера» погрожують бійцям інших ПВК
фото з відкритих джерел

Аналітики прогнозують тертя між російськими приватними військовими компаніями

Конкуренція серед російських приватних військових компаній, ймовірно, посилюється в Бахмуті, за який тривають запеклі бої. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять факт, що у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна співробітники ПВК «Поток» (імовірно один із трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії «Газпром») стверджують, що чиновники «Газпрому» повідомили членам «Потоку», що вони підпишуть контракти з міністерство оборони РФ, але потім змусили підписати контракти з ПВК «Редут».

Один із бійців «Потоку» стверджував, що «Газпром» створив два інших підрозділи – «Факел» і «Пламя», які підпорядковані міноборони РФ.

Бійці «Потоку» також скаржаться на погане поводження з боку бойовиків «Вагнера», які погрожували розстріляти особовий склад «Потоку», якщо той відійде від лінії зіткнення. 

ISW вважає, що фінансист «Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію. «І, схоже, збільшення присутності інших ПВК навколо Бахмута може спричиняти значні тертя», – кажуть аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Схоже, що Росія продовжує навмисну кампанію з депопуляції в окупованих районах України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.
  • Кремль продовжує заходи щодо кодифікації умов внутрішніх репресій.
  • Коментарі російських офіційних осіб та відомих осіб у російському інформаційному просторі продовжують підкреслювати всепоглинаючу тривогу щодо можливих контрнаступальних дій України.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін у розмові з президентом України Володимиром Зеленським прямо визнав суверенітет і незалежність України, заявивши, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є основою українсько-китайських відносин.
  • Кремль, ймовірно, намагається запевнити Вірменію, що вона є надійним партнером, незважаючи на те, що війна в Україні обмежує здатність Росії відігравати більшу роль у посередництві в нагірно-карабахському конфлікті. Кремль може спробувати використати призовників для проведення миротворчих операцій у Нагірному Карабасі та збереження відносин з Вірменією та іншими державами-членами Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
  • Українські джерела повідомляли, що російські війська не проводили наступальних дій на лінії Куп'янськ – Сватове - Кремінна.
  • Російські війська досягли успіхів у Бахмуті та на північ від Авдіївки.
  • Російські блогери продовжують сперечатися між собою про українську активність вздовж Дніпра в Херсонській області.
  • Російська влада почала розсилати військові повістки з погрозами «обмежувальних заходів».
  • Російські джерела заявили, що ФСБ Росії запобігла спробі нападу в Криму.
У Бахмуті посилюється конкуренція приватних російських армій – ISW фото 1

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань.  

Теги: росія окупанти війна ПВК Вагнера Бахмут

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