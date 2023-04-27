У Бахмуті посилюється конкуренція приватних російських армій – ISW

Аналітики прогнозують тертя між російськими приватними військовими компаніями

Конкуренція серед російських приватних військових компаній, ймовірно, посилюється в Бахмуті, за який тривають запеклі бої. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики наводять факт, що у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна співробітники ПВК «Поток» (імовірно один із трьох добровольчих загонів російської державної енергетичної компанії «Газпром») стверджують, що чиновники «Газпрому» повідомили членам «Потоку», що вони підпишуть контракти з міністерство оборони РФ, але потім змусили підписати контракти з ПВК «Редут».

Один із бійців «Потоку» стверджував, що «Газпром» створив два інших підрозділи – «Факел» і «Пламя», які підпорядковані міноборони РФ.

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Бійці «Потоку» також скаржаться на погане поводження з боку бойовиків «Вагнера», які погрожували розстріляти особовий склад «Потоку», якщо той відійде від лінії зіткнення.

ISW вважає, що фінансист «Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, розглядає збільшення кількості ПВК навколо Бахмута як конкуренцію. «І, схоже, збільшення присутності інших ПВК навколо Бахмута може спричиняти значні тертя», – кажуть аналітики.

Ключові висновки ISW:

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Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до російських державних приватних військових формувань.