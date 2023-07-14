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Іменитий спортсмен зізнався, що хоче балотуватися в президенти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іменитий спортсмен зізнався, що хоче балотуватися в президенти України
Усик поділився планами після завершення професійної кар'єри
фото з відкритих джерел

Усик сказав, що після того, як ще раз стане абсолютним чемпіоном – балотуватиметься у президенти України

Український чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Олександр Усик поділився планами після завершення професійної кар'єри. Про це він розповів у коментарі Seconds Out. 

Іменитий спортсмен зізнався, що хоче балотуватися в президенти України.

«Повернуся в крузервейт після бою з Ф’юрі, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав’яжу з боксом і піду в президенти (сміється – «Главком»). Зеленському потрібно хвилюватися? Зеленський може бути спокійним, адже в нього є сила», – сказав.

Нагадаємо, володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі кинув виклик чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександру Усику.

Зазначимо, Усик проведе поєдинок із Дюбуа 26 серпня в польському Вроцлаві.

Раніше Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.

До слова, Олександр Усик висловився про можливу зустріч із Володимиром Путіним. За словами українського боксера, нічим хорошим для російського диктатора ймовірне рандеву б не скінчилося.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі пообіцяв фізично розправитися з президентом країни-терористки.

Теги: політика Володимир Зеленський Олександр Усик президент

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