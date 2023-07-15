Рік на те, щоби зняти всі питання щодо прозорості влади, реформ та правосуддя

На фінальній пресконференції Байден все-таки похапцем сказав про якісь конкретні дати, – заявив, що треба ще потерпіти кілька місяців, аби Україна отримала запрошення до НАТО. Зеленський теж заявив, що сподівається на перемогу України через рік.

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Це дуже чіткий натяк на те, що Україна таки може отримати офіційне запрошення на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, і про це говорили Зеленський і Байден.

Саміт відбудеться наступного року, можливо, у квітні – на 75-річчя утворення НАТО.

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Тому в України є рік.

Рік на те, щоби зняти всі питання щодо прозорості влади, реформ та правосуддя.

І рік на те, щоби в Україні і на Заході сформувалося розуміння формули миру. Бодай такого миру, який уможливив би початок офіційних переговорів про вступ України в НАТО.

Тому попереду – велика робота. Всі вимоги і реформи мають бути беззастережно виконані. Це пріоритетні задачі національної безпеки.

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Щодо формули миру – ясності менше. Що вважати перемогою – непросте питання. Ми вважаємо, що це кордони 1991 року. На Заході, очевидно, остаточно визначаться з формулою перемоги України ближче до нового року, коли буде зрозуміліша ситуація на полі бою.

Але виглядає так, що максимум весна-літо 2024 – стане новим геополітичним рубежем. До цього рубежу лишилися лічені місяці. Так, повторю, сказав найвпливовіший політик світу. Який, вочевидь, з цього рубежу українського миру почне свою виборчу кампанію 2024 року.