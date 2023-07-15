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Сергій Таран Політолог

В України є рік

glavcom.ua
«Весна-літо 2024 – стане новим геополітичним рубежем»
фото з відкритих джерел

Рік на те, щоби зняти всі питання щодо прозорості влади, реформ та правосуддя

На фінальній пресконференції Байден все-таки похапцем сказав про якісь конкретні дати, – заявив, що треба ще потерпіти кілька місяців, аби Україна отримала запрошення до НАТО. Зеленський теж заявив, що сподівається на перемогу України через рік.

Це дуже чіткий натяк на те, що Україна таки може отримати офіційне запрошення на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, і про це говорили Зеленський і Байден.

Саміт відбудеться наступного року, можливо, у квітні – на 75-річчя утворення НАТО.

Тому в України є рік.

Рік на те, щоби зняти всі питання щодо прозорості влади, реформ та правосуддя.

І рік на те, щоби в Україні і на Заході сформувалося розуміння формули миру. Бодай такого миру, який уможливив би початок офіційних переговорів про вступ України в НАТО.

Тому попереду – велика робота. Всі вимоги і реформи мають бути беззастережно виконані. Це пріоритетні задачі національної безпеки.

Щодо формули миру – ясності менше. Що вважати перемогою – непросте питання. Ми вважаємо, що це кордони 1991 року. На Заході, очевидно, остаточно визначаться з формулою перемоги України ближче до нового року, коли буде зрозуміліша ситуація на полі бою.

Але виглядає так, що максимум весна-літо 2024 – стане новим геополітичним рубежем. До цього рубежу лишилися лічені місяці. Так, повторю, сказав найвпливовіший політик світу. Який, вочевидь, з цього рубежу українського миру почне свою виборчу кампанію 2024 року.

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Джерело
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Теги: НАТО корупція в Україні правосуддя влада Європейський союз

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Сергій Таран

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