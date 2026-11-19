Ніякий це не delusion. Це інформаційна спецоперація. Успішна.

Саме росіяни запустили мем «Нова Ялта». Хтось каже: зустріч в Китаї – це «Нова Ялта», а хтось каже: «Ніяка це не Нова Ялта».

Але всі обговорюють запущений мем. В росії це називається «рефлексивний контроль». «за» чи «проти» – не має значення. Має значення запущений концепт.

* (далі те саме, тільки від Gemini)

У радянській та російській військовій теорії (розробленій, зокрема, Володимиром Лефевром) рефлексивний контроль означає передачу опоненту спеціально підготовлених підстав для прийняття рішень, які вигідні ініціатору, при цьому опонент думає, що ухвалює це рішення самостійно.

У випадку з мемом «нова Ялта» це працює на кількох рівнях:

1. Підміна рамок дискусії (Фреймінг)

Сам термін «Ялта» (відсилання до Ялтинської конференції 1945 року) несе в собі чіткий історичний код: великі держави сідають за стіл і ділять сфери впливу, не питаючи думки менших країн.

Мета вкиду: Нав’язати порядок денний, у якому суб'єктність України (або інших країн Східної Європи) за замовчуванням виноситься за дужки.

Як спрацьовує пастка: Навіть коли опоненти кажуть «Ні, зустріч у Парижі – це ніяка не нова Ялта!», вони вже грають на полі, розміченому авторами мему. Вони змушені виправдовуватися, доводити наявність суб'єктності та використовувати саму конструкцію «нова Ялта» як точку відліку.

2. Вплив на процес ухвалення рішень (власне рефлексивний контроль)

Рефлексивний контроль полягає в тому, щоб змусити об'єкт впливу діяти передбачувано через емоційну або когнітивну реакцію:

Для українського суспільства та політикуму: Посіяти зневіру, відчуття «зради» («нас знову зливають/ділять за нашою спиною»). Це провокує внутрішню напругу, недовіру до західних партнерів і тиск на владу, змушуючи її робити різкі або оборонні кроки.

Для західних еліт та суспільств: Легітимізувати ідею «великої угоди» (Grand Bargain). Коли термін постійно крутиться в медіапросторі, сама ідея поділу сфер впливу починає здаватися звичною, «реалістичною» (у дусі Realpolitik), а не токсичною.

Для російської аудиторії: Створити ілюзію величі та повернення до статусу наддержави рівня СРСР 1945 року, яка на рівних вирішує долю світу зі США чи Європою.

3. Ефект «білої мавпи» (захоплення уваги)

У когнітивній психології та політтехнологіях діє правило: «не важливо, схвалюють тезу чи спростовують її – важливо, що її повторюють».

Заперечення («не нова Ялта») не стирає образ, а лише закріплює нейронний зв'язок між поточними переговорами та поділом світу 1945 року.

4. Як цьому протидіють у комунікаціях?

Єдиний спосіб вийти з-під рефлексивного контролю в такій ситуації – не заперечувати фрейм, а ігнорувати його і задавати власний. Замість формули «Це не нова Ялта» використовується заміна поняття: наприклад, фокус на конкретних механізмах безпеки, архітектурі стримування або історичних аналогіях, де агресор зазнав поразки чи ізоляції, повністю виключаючи лексику «поділу світу» з обігу.