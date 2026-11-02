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Масштабний збій у Росії паралізував роботу одного з найбільших хостинг-провайдерів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Масштабний збій у Росії паралізував роботу одного з найбільших хостинг-провайдерів
Російський хостинг-провайдер Beget зазнав масштабного збою
фото: Reuters

Через проблеми в інфраструктурі Beget користувачі втратили доступ до сотень сайтів

У Росії 2 листопада стався масштабний збій у роботі одного з найбільших хостинг-провайдерів Beget. Через технічні проблеми перестали відкриватися численні інтернет-сайти, а користувачі повідомили про недоступність серверів і панелей керування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DownDetector.

Перші повідомлення про перебої з'явилися вночі. Клієнти Beget почали скаржитися на неможливість відкрити сайти, розміщені на серверах компанії, а також отримати доступ до особистих кабінетів і систем адміністрування.

Проблеми торкнулися не лише вебсайтів, а й віртуальних приватних серверів (VPS), поштових служб та систем доменних імен DNS. Частина користувачів повідомляла про помилки підключення, зокрема 502 Bad Gateway.

У компанії підтвердили масштабний технічний інцидент і повідомили про початок відновлювальних робіт. «У нас стався великий інцидент. Залучено всі ресурси, ми з'ясовуємо причини та робимо все можливе, щоб відновити стабільність», – заявили представники Beget.

Згодом у компанії уточнили, що проблеми зачепили різні рівні її інфраструктури. Інженери працюють над відновленням сервісів, зокрема безпосередньо в центрах обробки даних. Водночас точні терміни повного усунення несправностей не назвали.

За даними російського сервісу моніторингу Detector404, протягом доби на роботу Beget надійшли тисячі скарг. Користувачі повідомляли про проблеми в Москві, Санкт-Петербурзі, Московській, Нижньогородській та Самарській областях.

Серед ресурсів, робота яких постраждала внаслідок збою, російські медіа називають сайт державної системи цифрового маркування товарів «Честный знак». Також повідомляється про недоступність сотень інших сайтів.

Beget працює з 2007 року та надає послуги хостингу, реєстрації доменів і хмарної інфраструктури. За даними компанії, на її серверах розміщено понад 450 тис. сайтів.

Збій у роботі такого провайдера може одночасно впливати на значну кількість незалежних інтернет-ресурсів, оскільки їхня доступність залежить від спільної серверної та мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, у жовтні в Росії вже фіксували масштабні перебої в роботі інтернет-сервісів після атак на центри обробки даних компанії «Яндекс». Зокрема, 11 жовтня користувачі повідомляли про проблеми з викликом таксі, доставкою їжі, онлайн-платежами та доступом до хмарних платформ. Перебої зачепили також сторонні компанії, які використовували відповідну цифрову інфраструктуру.

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Теги: росія інтернет

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