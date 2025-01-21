Головна Думки вголос Арсеній Яценюк
search button user button menu button
Арсеній Яценюк Експремʼєр України, голова Київського безпекового форуму

Обіцянка Трампа про сильне лідерство США має початися з України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Щоб зупинити Росію, потрібні рішучі дії»
фото: reuters

Сполучені Штати не воюють із Росією, проте росіяни переконані, що вони воюють зі США

Щиро вітаю народ Сполучених Штатів з інавгурацією їхнього нового Президента Дональда Трампа. У цей історичний момент пропоную замислитися над тим, що дійсно робить Америку великою і як вона може стати ще більш великою.

Протягом усієї своєї історії Сполучені Штати боролися за свободу. Від війни за незалежність до боротьби з нацизмом, – це прагнення до свободи стало визначальною рисою США як вдома, так і за кордоном.

Це глибоко резонує з українцями, які також мають довгу історію боротьби за свободу. Покоління українців століттями боролися проти російського імперіалізму, нацизму і радянського терору. За допомогою Сполучених Штатів і всього вільного світу Україна зараз захищається від російського імперіалізму ХХІ століття.

У той час, як найбільше вторгнення в Європу з часів Другої світової війни триває вже три роки, це спільне прагнення до свободи об’єднує США та Україну як ніколи. Є також низка дуже практичних причин, чому подальша підтримка України вигідна Сполученим Штатам і Президентові Трампу.

Сполучені Штати не воюють із Росією, проте росіяни переконані, що вони воюють зі США. Путін прагне перехитрити Дональда Трампа і розглядає вторгнення в Україну як можливість принизити Сполучені Штати на світовій арені.

Безпосередня мета Путіна – знищити незалежність України. Але його кінцева мета - переписати історію після 1991 року і покінчити з заснованим на правилах міжнародним порядком за лідерства США. Якщо його не зупинити в Україні, Путін намагатиметься підкорити інші країни колишньої Російської імперії – від Молдови й Білорусі у Східній Європі до Казахстану й країн Центральної Азії.

Якщо дозволити Путіну досягти успіху в Україні, головними бенефіціарами стануть Росія та дружні їй авторитарні режими, зокрема Китай, Іран, Північна Корея та Венесуела, а також такі парії, як ХАМАС та Хезболла. Ця вісь автократів вже формується на тлі війни Росії в Україні.

Новий авторитарний світовий порядок був би катастрофічним для інтересів США. НАТО було б дискредитовано, а автократи й диктатори по всьому світу посилилися б. Долар США як світова валюта поступився би китайському юаню, а багато нинішніх партнерів США з так званого Глобального Півдня почали б дедалі більше розвертатися в бік Пекіна. Вплив на міжнародну безпеку й американську економіку був би надзвичайно серйозним.

Перемога Росії в Україні завдала б непоправної шкоди престижу, який лежить в основі американської потужності у світі. У 2021 році Путін з радістю спостерігав за невдалим виведенням американських військ з Афганістану. Нині він прагне, аби таке повторилося в Україні. Кремлівський диктатор переконаний, що це підірвало б довіру до США і водночас надзвичайно посилило б російський вплив у Європі та за її межами.

Дружні Путіну автократи також зробили б логічні висновки з російського успіху в Україні й самі розпочали б більш агресивну зовнішню політику. Це підірвало б безпеку союзників США, включаючи Тайвань, Японію та Південну Корею.

У Трампа є можливість запобігти цьому. Рішуче підтримавши Україну, він може зупинити сповзання до Третьої світової війни і відновити лідерство США в умовах, коли міжнародній стабільності дедалі більше загрожує путінська вісь автократій.

Важливо відзначити роль Президента Джозефа Байдена та підтримки обох, і Демократичної, і Республіканської партій, що відіграло важливу роль у посиленні України з 2022 року. Водночас очевидно, що можна було б зробити набагато більше. Як українець, щиро сподіваюся, що адміністрація Трампа піде далі.

Як зазначають багато коментаторів, військова допомога Україні є, можливо, однією з найкращих зовнішньополітичних інвестицій в історії США, яка суттєво знизила військовий потенціал ключового супротивника, не вдаючись при цьому до безпосередньої участі американських військ. Підтримка України також корисна для економіки США. Адже більша частина допомоги, що виділяється Україні, фактично витрачається в Сполучених Штатах, створюючи робочі місця в оборонній промисловості.

Вторгнення Росії в Україну є ключовим зовнішньополітичним питанням, яке стоїть перед адміністрацією Трампа. Результат цієї розв’язаної Путіним війни визначатиме клімат міжнародної безпеки на майбутні десятиліття. Зараз уже всім очевидно, що це не «дрібний конфлікт», який можна вирішити шляхом умиротворення чи компромісу. Так само очевидно, що слабкість Заходу лише заохочує російську агресію.

Поки деякі західні лідери вагалися, Путін поставив усе на перемогу в Україні. Він перевів усе російське суспільство на військові рейки і відкрито готує свою країну до суворих умов тривалої війни. Це самообман – вважати, що він зупиниться, якщо його не змусити це зробити.

Співпраця між Москвою та її авторитарними союзниками поглиблюється. Іран озброює Росію безпілотниками і перебуває за крок від отримання ядерної зброї. Тисячі північнокорейських військових воюють на лінії фронту проти України, а Китай звинувачують у наданні «дуже суттєвої» допомоги російській військовій машині. Всі ці країни об’єднані у своєму прагненні принизити Сполучені Штати і зруйнувати нинішній міжнародний порядок.

Щоб зупинити Росію, потрібні рішучі дії. Це означає запровадження і суворе дотримання санкцій, які позбавлять Москву фінансування за рахунок експорту енергоносіїв. Це означає тиск на всіх, хто прямо чи опосередковано допомагає російській війні.

Водночас, потрібно значно посилити військову підтримку України та зняти обмеження щодо її можливостей захищати себе. Україна потребує залізобетонних гарантій безпеки, які убезпечать країну від подальшої російської агресії до моменту вступу в НАТО. План Трампа, за зразком Плану Маршалла після Другої світової, профінансований за рахунок конфіскованих російських суверенних активів, допоможе післявоєнному відновленню України.

Справедливого й сталого миру можна досягти шляхом переговорів. Та ці переговори мають відбуватися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Європейського Союзу та Росії. У 2014 році я був одним з ініціаторів такого формату, що був створений у Женеві. Альтернатива – якщо Україна залишається наодинці з Росією - означатиме капітуляцію Сполучених Штатів і всього західного світу.

У той час як прихильники realpolitik закликають до поступок, реальність така, що майбутнє міжнародної безпеки залежить від непохитного захисту заснованого на правилах порядку, на який чинить наступ Росія. Захід має для цього всі необхідні сили й ресурси. Все, що потрібно, – це сильне лідерство з боку Сполучених Штатів.

Джерело

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Китай путін незалежність Венесуела військові фінансування Північна Корея Україна Тайвань ХАМАС диктатор переговори наступ росіяни військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація Дональда Трампа
Хто привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
Вчора, 20:24
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
18 сiчня, 22:20
Nio Firefly EV – доступний міський електрокар
В Європі з'явиться недорогий міський електрокар з оригінальним дизайном (фото)
14 сiчня, 21:04
Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою
Спілка кінематографістів стала на захист Кадочнікової у мовному скандалі
14 сiчня, 16:35
Війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній частині Торецька
Куди підуть окупанти у разі успіху під Торецьком: дані ISW
8 сiчня, 06:34
«Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа», – наголосили у міськраді
Поліція назвала імʼя росіянина, винного у вбивстві жінки з червоним манікюром
30 грудня, 2024, 14:14
Остання цього року партія дронів для України складається з понад тисячі бойових безпілотників різних типів
Латвія підготувала тисячу дронів для передачі Україні
30 грудня, 2024, 03:04
Пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради України, присутні вшанували хвилиною мовчання
Зеленський вручив військовим і родичам загиблих зірки Героїв
26 грудня, 2024, 18:55
Мільярдер виступає за економію для американських платників податків 
«Це безглуздо». Маск обурився витратами США на оборону Європи
23 грудня, 2024, 12:27

Арсеній Яценюк

Обіцянка Трампа про сильне лідерство США має початися з України
Обіцянка Трампа про сильне лідерство США має початися з України
Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу
Сильний Захід разом з Україною повинен змусити Росію до відступу
Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні
Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні
Росія знову порушила Конституцію України
Росія знову порушила Конституцію України
Вирок Стерненку показово винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції гідності
Вирок Стерненку показово винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції гідності
Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію
Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
118K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
36K
Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію
21K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина
18K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua