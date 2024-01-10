Головна Думки вголос Арсеній Яценюк
search button user button menu button
Арсеній Яценюк Експремʼєр України, голова Київського безпекового форуму

Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні

glavcom.ua
Цьогоріч вибори плануються у 81 країні
фото: Depositphotos

Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може

Сьогодні The New York Times опублікувала матеріал про вибори у світі й дезінформацію. В контексті виборів видання згадало Україну.

Цьогоріч вибори плануються у 81 країні (росію, де планується перепризначення воєнного злочинця, не враховуємо) та охоплять половину населення світу. Формально в Україні теж мають відбутися вибори глави держави, а парламентські мали пройти ще в минулому році.

Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може. Це моя послідовна позиція. Їх проведення підірве легітимність влади.

Забезпечити демократичність, вільне волевиявлення, змагальність, свободу слова і право обирати та бути обраним під час цієї фази війни нереально.

На питання про легітимність президента України та чинного складу парламенту моя відповідь – однозначно так. Це базові положення Конституції.

Чи будуть наші вороги підривати таку легітимність? Вони кинуть на це всі свої можливості, особливо у міжнародних справах, щоб завдати максимум шкоди підтримці України.

Тому слід уже зробити декілька юридичних і політичних кроків: прийняти постанову Верховної Ради про підтвердження принципу безперервності влади, легітимність президента і парламенту та непроведення виборів президента в 2024 році. Внести зміни до Виборчого кодексу щодо виборів президента, звернутися до Конституційного Суду з поданням про розʼяснення щодо легітимності президента України, доручити закордонним установам пояснити всьому світу, що у нас вся влада законна і легітимна.

І робити це потрібно вже.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: населення влада вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника
Окупанти вперто атакують на Авдіївському напрямку – Генштаб
7 сiчня, 18:53
Українці у Ірландії зможуть отримувати психологічну допомогу
Українські біженці у Ірландії отримають нову безкоштовну можливість
2 сiчня, 13:15
До виборів Путіну потрібна ще «перемога» на фронті – адже ЗС РФ «своїми силами» не демонстрували успіхів уже дуже давно
Вибори Путіна: Кремль вирішив не ризикувати
28 грудня, 2023, 12:34
Марченко заявив, що до зброї мають ставати 25-річні чоловіки, це буде справедливо
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
24 грудня, 2023, 21:16
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
Нетаньяху сказав Байдену, коли зупинить операцію в Газі
24 грудня, 2023, 00:50
Через негоду на Львівщині на трасі Київ-Чоп обмежено рух вантажівок
Через негоду на Львівщині на трасі Київ-Чоп обмежено рух вантажівок
21 грудня, 2023, 22:52
Російський чиновник вирішив заробити на мігрантах
Колишній голова міграційної служби Росії підробив 100 тис. документів
15 грудня, 2023, 08:13
В результаті конституційної реформи Путін зможе залишатися біля керма російської влади найдовше з часів імператриці Катерини II
Путін пояснив, що зробив з Конституцією, аби правити вічно
12 грудня, 2023, 19:58
Башта Гарізенда зазнала руйнувань
Друга Пізанська вежа Італії може незабаром обвалитись (фото)
11 грудня, 2023, 12:27

Арсеній Яценюк

Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні
Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні
Росія знову порушила Конституцію України
Росія знову порушила Конституцію України
Вирок Стерненку показово винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції гідності
Вирок Стерненку показово винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції гідності
Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію
Путін змінив тактику, щоб затягнути Україну в імперію
Те, що переговори з Росією нині в мертвій точці, - це не вина України чи Заходу
Те, що переговори з Росією нині в мертвій точці, - це не вина України чи Заходу
Росія ще раз доводить, що їй наплювати на міжнародне право
Росія ще раз доводить, що їй наплювати на міжнародне право

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
23K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
12K
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
11K
Смерть Віталія Білоножка, група компаній «Нова пошта» змінює назву. Головне за 9 січня
8607
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком

Новини

Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua