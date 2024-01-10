Вибори у 2024 році. Як треба діяти Україні

Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може

Сьогодні The New York Times опублікувала матеріал про вибори у світі й дезінформацію. В контексті виборів видання згадало Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цьогоріч вибори плануються у 81 країні (росію, де планується перепризначення воєнного злочинця, не враховуємо) та охоплять половину населення світу. Формально в Україні теж мають відбутися вибори глави держави, а парламентські мали пройти ще в минулому році.

Виборів у сучасних умовах в Україні бути не може. Це моя послідовна позиція. Їх проведення підірве легітимність влади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Забезпечити демократичність, вільне волевиявлення, змагальність, свободу слова і право обирати та бути обраним під час цієї фази війни нереально.

На питання про легітимність президента України та чинного складу парламенту моя відповідь – однозначно так. Це базові положення Конституції.

Чи будуть наші вороги підривати таку легітимність? Вони кинуть на це всі свої можливості, особливо у міжнародних справах, щоб завдати максимум шкоди підтримці України.

Тому слід уже зробити декілька юридичних і політичних кроків: прийняти постанову Верховної Ради про підтвердження принципу безперервності влади, легітимність президента і парламенту та непроведення виборів президента в 2024 році. Внести зміни до Виборчого кодексу щодо виборів президента, звернутися до Конституційного Суду з поданням про розʼяснення щодо легітимності президента України, доручити закордонним установам пояснити всьому світу, що у нас вся влада законна і легітимна.

І робити це потрібно вже.