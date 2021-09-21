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    Думки вголос

    Росія знову порушила Конституцію України

    • Арсеній Яценюк

      Лідер «Народного фронту»

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    Вибори до&nbsp;Держдуми РФ мають бути визнаними недійсним, через порушення міжнародного законодавства - Росія знову порушила Конституцію України
    Вибори до Держдуми РФ мають бути визнаними недійсним, через порушення міжнародного законодавства
    фото з відкритих джерел

    Черговий злочин президента Путіна не може залишитися без відповіді нашої держави

    У Росії тривають так звані «вибори» до Державної Думи. Ані вибору, ані честі, ані сорому на цьому спектаклі немає.

    Незаконне проведення виборів до російської Держдуми на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей є прямим порушенням Конституції та законодавства України.

    Цей процес також порушує основні принципи та норми міжнародного права, Статут ООН, Гельсінський Заключний акт, Будапештський меморандум 1994 року, Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України № 68/262, ухвалену 27 березня 2014 року, та інші міжнародно-правові акти.

    Верховна Рада вже звернула світову увагу на ці порушення.

    Закликаю, відтак, владу офіційно повідомити про невизнання легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації восьмого скликання, їхніх результатів та юридичних наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи.

    За ініціативою моєї команди і нашої політичної сили, саме таку позицію зайняла Україна у 2016 році.

    Слід переконливо донести цю позицію до Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН, урядів і парламентів іноземних держав.

    У співпраці з нашими партнерами слід сформувати єдину міжнародну позицію, щоб домогтися недопущення незаконно обраних російських парламентаріїв до роботи в парламентських асамблеях, зокрема ПА Ради Європи.

    Черговий злочин президента Путіна не може залишитися без відповіді нашої держави.

    Джерело: блог Арсенія Яценюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим вибори в Росії Державна Дума
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    Росія знову порушила Конституцію України