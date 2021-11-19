Зрада «воєнно-політичного керівництва»? Документи про «Вагнергейт», які публікуються вперше

«Вагнер» – лакмус того, хто саме сидить на Банковій. І чому ми це допустили

«Вагнергейт» – одна із найскладніших і найпрофесійніших спецоперацій в історії Європи. Наші спецслужби круті, але..

Внутрішні документи.

Зрада «воєнно-політичного керівництва».

#Вагнергейт

Рік брехні.

З вуст перших осіб держави в очі суспільству з екранів ТБ.

Плівки вербування. Повна картина зриву. Зрештою визнання президентом, мол «ну да била, але нас обманув Олександр». Далі торги з журналістами Белінгкет, як на базарі. Коли випускати, може не треба зараз, давайте «після свят». Паралельно тиск з боку опозиції щодо вагнеру у стінах ВР.

Збір ТСК під головуванням провладної Безуглої. Смішні, процензуровані висновки ТСК, мовляв «ніхто нє віноват», від яких соромно навіть самій головуючій Безуглій. Ховалася днями в туалеті ВР, а потім тікала від нашої знімальної групи Соромно. Покажемо у випуску цей марафон.

Паніка в Офісі президента. Тиск на ексголову ГУР і учасників спецоперації з боку СБУ. Ніч придумавання версій: кого ж зробити цапом відбувайлом, аби відвернути увагу від Єрмака. Який так, версія ОП щодо того, що не мав повноважень, цілком логічна. Не мав. Як і не мав і не має повноважень щодо інших напрямків його «смотріння».

Якби ця спецоперація була зірвана в США, то ті, хто в цьому винний, позбулися б посад, а верховне головнокомандування в образі президента вже сиділо на он-лайн слуханнях щодо імпічменту.

Нижче документи, які мені підкинули на флешці біля робочого офісу кілька днів тому. Ми ретельно вивчили їхній вміст. І хочемо поділитися ними із вами. Вважаємо їх оригінальними. Тому наважилися опублікувати.

Опублікованих нижче документів ви не бачили ніде. Вони публікуються вперше.

Сподіваюся – стануть ще одним аргументом в бік організації чесного розслідування, яке можете каталізувати тільки ВИ.

Ви – громадянське суспільство.

#Вагнергейт – одна із найскладніших і найпрофесійніших спецоперацій в історії Європи. Наші спецслужби круті.

А ще «Вагнер» – лакмус того, хто саме сидить на Банковій. І чому ми це допустили...

#соромно

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