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    Думки вголос

    Атака на порт в Одесі: російські ракети дають відповіді на питання про переговори

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    РФ випустила по Одесі крилаті ракети типу &laquo;Калібр&raquo; - Атака на порт в Одесі: російські ракети дають відповіді на питання про переговори
    РФ випустила по Одесі крилаті ракети типу «Калібр»

    Є люди, брехню яких легко визначити: якщо вони відкрили рот, то вже брешуть

    Мовою оригіналу

    Не раз и не два говорил, что россияне недоговороспособны. От слова совсем.

    Вчера Шойгу в Стамбуле подписал соглашение с Турцией (при посредничестве ООН), один из пунктов которого гарантировал безопасность украинских портов: Одессы, Южного и Измаила.

    Сегодня с утра российские ракеты ударили по Одессе и по Одесскому порту.

    В порту пожар.

    Не буду писать от души, потому что опять улечу в блокировку, но вы и сами все знаете.

    Есть люди, ложь которых легко определить в первый же момент: если они открыли рот, то уже лгут.

    Нужное слово выделите красненьким.

    Как говорила Голда Мейр: они хотят нас уничтожить, мы хотим выжить – я не вижу здесь большого поля для компромиссов.

    С кем и о чем тут договариваться с утра рассказали русские ракеты.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Одеса ООН війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Атака на порт в Одесі: російські ракети дають відповіді на питання про переговори