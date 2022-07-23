Атака на порт в Одесі: російські ракети дають відповіді на питання про переговори

Є люди, брехню яких легко визначити: якщо вони відкрили рот, то вже брешуть

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Не раз и не два говорил, что россияне недоговороспособны. От слова совсем.

Вчера Шойгу в Стамбуле подписал соглашение с Турцией (при посредничестве ООН), один из пунктов которого гарантировал безопасность украинских портов: Одессы, Южного и Измаила.

Сегодня с утра российские ракеты ударили по Одессе и по Одесскому порту.

В порту пожар.

Не буду писать от души, потому что опять улечу в блокировку, но вы и сами все знаете.

Есть люди, ложь которых легко определить в первый же момент: если они открыли рот, то уже лгут.

Нужное слово выделите красненьким.

Как говорила Голда Мейр: они хотят нас уничтожить, мы хотим выжить – я не вижу здесь большого поля для компромиссов.

С кем и о чем тут договариваться с утра рассказали русские ракеты.

Джерело: блог Яна Валетова

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