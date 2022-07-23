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    Події в Україні

    ЗСУ вдарили по ще одному важливому для окупантів мосту на Херсонщині

    ЗСУ зруйнували&nbsp;Дар'ївський міст через річку Інгулець - ЗСУ вдарили по ще одному важливому для окупантів мосту на Херсонщині
    ЗСУ зруйнували Дар'ївський міст через річку Інгулець
    фото: Мост

    Близько шести керованих снарядів влучили в міст через Інгулець

    Українські військові на Херсонщині атакували міст через річку Інгулець у нижній течії.

    Йдеться про так званий Дар'ївський міст - єдиний бетонний міст через цю річку у нижній течії, пише місцеве видання «Мост».

    Як мінімум шість керованих снарядів влучили в міст через Інгулець в районі Дар'ївки.

    Судячи з відео, яке зняли місцеві мешканці, снаряди лягли чітко в одну лінію, що каже про неймовірну точність українських воїнів.

    Наступний, насипний міст знаходиться в Олександрівці Миколаївської області. До нього по поганих шляхах майже 23 км.

    Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо. Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

    Тепер окупанти можуть залишитись без шляхів для відступу з Херсону.

    Українські військовослужбовці оточили в районі Високопілля на Херсонщині кілька російських батальйонних тактичних груп. Після чого командири окупантів оточених частин запросили в України зелений коридор.

    Російські військові мінують Інгулець і ведуть бойові дії у трьох районах – Бериславському, Каховському та Херсонському.

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ вдарили по ще одному важливому для окупантів мосту на Херсонщині