Чи потрібні Україні союзники в Росії?

Не треба бити з ноги тих, хто намагається виявити людяність у країні, яка за людяність садить у в'язницю

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Я, конечно, понимаю, что нам не нужны союзники или сочувствующие «на России». Но, уверяю вас, несмотря на полную ненужность, они там есть.

Их немного. Возможно, они сочувствуют нам не так, как нам бы хотелось. Возможно, что они не готовы взять в руки бутылку Бандера-смузи и сжечь Кремль. Странно было бы, чтобы после 23 лет диктатуры миллионы россиян бросились громить органы власти за то, что власть начала войну с Украиной. Им минимум с 2004 года целенаправленно гадят в мозг, и то, что там вообще сохранились думающие и сочувствующие нам люди – малообъяснимый феномен.

Но...)))

Хорошо, что они вообще там есть. Это как высохшие, но жизнеспособные зерна пшеницы, найденные в тысячелетней гробнице фараона – надежда на новые всходы.

Может быть, нормальные, а, может, и нет. Но надежда всегда лучше безнадеги.

Понимаете, хотим мы или нет, Украина никуда не переедет. Россия останется рядом – огромная, злая, далекая от общечеловеческой морали, вооруженная ржавым, но смертоносным железом.

Мы не сожжем Москву. Санкции ослабят врага, но не доконают. Открою вам секрет – они будут жить плохо, но будут жить. А само их существование в нынешней парадигме опаснее тысяч современных ракет или атомных бомб.

И наша надежда на выживание в долговременной перспективе, это не только армия, а еще и то, что среди них будут множится люди, не поддерживающие диктатуру, войну, агрессию. Одичалые там уже есть – видим их на своей территории. Нам важны люди, которые будут переносчиками вирусов, убивающих Zомби. Вирусов сочувствия, миролюбия, совестливости... Без них война будет вечной.

Я не хотел бы своей стране вечной войны.

Задумайтесь. Может, не надо бить с ноги тех, кто пытается проявить человечность в стране, которая за человечность сажает в тюрьмы.

Джерело: блог Яна Валетова

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