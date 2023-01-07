Одностороннє «припинення вогню» – маніпуляція Путіна: чого прагне РФ

З боку Кремля має місце небезпечна дипломатична гра, яка насправді прораховується від першої до останньої ноти

Незважаючи на оголошене Росією так зване «одностороннє припинення вогню», російські військові продовжували вести бойові активні бойові дії на всіх ділянках фронту.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили ворожі атаки в районах 14 населених пунктів. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

У свою чергу заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що російські військові продовжували вести бойові дії. За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією «перемир’я» недостатньо тривале, аби втілити це в життя.

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Нагадаю, 5 січня російський диктатор доручив міністру оборони Шойгу запровадити з полудня 6 січня, до опівночі 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Українська сторона ці заяви відкинула.

Позиція української сторони продиктована тим, що з боку Кремля має місце небезпечна дипломатична гра, яка насправді прораховується від першої до останньої ноти. Заява Путіна про нібито «перемир'я» пролунала після його розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За даними Reuters, президент Туреччини закликав Кремль до перемир’я у повномасштабній війні проти України. «Ердоган сказав, що заклики до миру та переговорів повинні підкріплюватися одностороннім припиненням вогню та візією чесного рішення», – йдеться в заяві пресслужби, яку цитує агентство.

Позиція та мотиви турецької сторони зрозумілі. Ердоган, який намагається грати роль посередника, періодично озвучує ті чи інші речі, пов'язані з припиненням вогню та переговорним процесом.

Наразі позиція української сторони – ніякого «перемир'я» або «переговорів» допоки окупанти не приберуться з нашої території і не повернуться до кордонів 1991 року. Примітно, що питання деокупації Криму ніхто відкладати не збирається, що видно з дій ЗСУ у напрямку півострова та ударах по окупаційних об'єктах, які там розташовані.

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Незважаючи на це, Путін намагається протиснути своє бачення «переговорів», а саме: Україна має визнати «нові реалії» – окупацію частини своїх територій, які Кремль в односторонньому порядку оголосив «російськими».

Гра в «одностороннє припинення вогню» має на меті показати західній громадській думці «договороспроможність» країни-окупанта. Мета таких маніпуляцій – схилити західні еліти до прийняття рішення щодо скорочення військово-технічної допомоги Києву і пом'якшення економічних санкцій, які вкрай боляче б'ють по російській економіці.

Утім хиткість кремлівського плану полягає в тому, що він надто розрахований на вкрай наївні кола в ЄС і зовсім скептично буде сприйнятий у США. Речник Державного департаменту США Нед Прайс коментуючи заклик російського диктатора Путіна до різдвяного перемир’я вже заявив, що розглядає його не інше, як цинізм. Прайс нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж його порушувала.

Показовою у цьому питанні є позиція МЗС Франції, яке закликало Росію вивести війська з України і заявило, що одностороннє оголошення Кремлем припинення вогню з нагоди православного Різдва нікого не введе в оману.