Головна Думки вголос Ян Валетов
search button user button menu button
Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Ця війна позбавлена сенсу для тих, хто її почав

Вчора, 19:16 glavcom.ua
Росіяни тільки радіють діяльності своєї армії
малюнок: Юрій Журавель

Кого варто звинуватити у колективному психозі мешканців цілої країни

Мені здається, що спроби зрозуміти наших сусідів, які збожеволіли, докопатися до причин перетворення мільйонів людей на нелюдів, абсолютно безглузді.

У безумства немає раціонального пояснення.

Ну як людина, яка народилася в Чугуєві і, швидше за все, має купу родичів і знайомих в Україні, може бомбити Харків? Як нормальна людина взагалі може бомбардувати цивільні об'єкти – ось питання? Навіть якщо він народився не в Чугуєві, а в Челябінську? Ким треба бути, щоб навмисне бомбити Салтівку? Просто якщо ця людина ще й має коріння в Україні і при цьому бомбардує Україну, то це вже зовсім незрозуміло.

Як можна охарактеризувати російського морського офіцера, який віддав команду на пуск ракет по центру Вінниці? По центру міста посеред дня? Намагаємось пояснити причини, знайти в діях якусь раціональність?

Ви впевнені, що вона є?

Мені здається раціо тут ні до чого.

Найлегше звинуватити у психозі мешканців цілої країни досконалу та ефективну пропаганду, але боюся, що це надто просто, аби бути правдою.

Швидше за все, це якась темна карма мешканців тих земель, глибока внутрішня суть мешканців територій. Це як недолік йоду у воді, коли населення цілих районів отримує загальні хвороби. Тільки у випадку із сусідами це не нешкідливий йододефіцит, а якась внутрішня потреба захоплювати, руйнувати, вбивати, гвалтувати та грабувати.

Мільйонам жителів «темних територій» за фактом народження та проживання властивий дефіцит критичного мислення, що дозволяє вірити у відверту брехню, яка несеться з телевізора.

І ніякі вареники з вишнями, що збереглися в пам'яті з дитинства, які вбивця жінок і дітей жер за обидві щоки у бабусі під Полтавою, не завадять йому вважати реальністю ідіотизм «Україна готувала напад, Росія завдала превентивного удару», і здійснити пуск.

До речі, нічого нового. Цю аргументацію використали вже десятки разів – і працює. І ще працюватиме.

Любов до вождя давно замінила все, що називають мисленням. Віра у велич досить нікчемної країни, знищила совість. Ми намагаємося звернутися до людяності там, де її зроду не було. Ми намагаємося розібратися у тому, що називається сном розуму.

Ця війна позбавлена ​​сенсу для тих, хто її почав.

Де в цьому раціо? Логіка? Що тут можна намагатись зрозуміти?

І чи треба намагатися?

Для нас це визвольна війна. Війна за право не мати нічого спільного із «темними територіями». Сподіваюся, що остання війна. І вона має сенс.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Смоленській області обдзвонюють пенсіонерів Федеральної служби покарань РФ
Росія кличе у «відрядження» на Донбас тюремників-пенсіонерів
Вчора, 09:22
Росія може стати п'ятою країною у списку спонсорів тероризму Держдепу США
Сенат США ухвалив резолюцію, що закликає Держдеп визнати Росію спонсором тероризму
Вчора, 13:48
Російський імперський рух – монархічна воєнізована організація, що сповідує ідеологію переваги білої раси
Росія готує до відправлення в Україну «Імперський легіон» – Міноборони
Вчора, 14:49

Ян Валетов

Ця війна позбавлена сенсу для тих, хто її почав
Ця війна позбавлена сенсу для тих, хто її почав
Позбавлення громадянства Корбана. Чому влада не коментує свої дії?
Позбавлення громадянства Корбана. Чому влада не коментує свої дії?
Атака на порт в Одесі: російські ракети дають відповіді на питання про переговори
Атака на порт в Одесі: російські ракети дають відповіді на питання про переговори
Годі сподіватись, що росіяни скинуть Путіна
Годі сподіватись, що росіяни скинуть Путіна
Росія вже програла війну
Росія вже програла війну
Обстріл Києва: з Росією можна говорити про мир лише з позиції сили
Обстріл Києва: з Росією можна говорити про мир лише з позиції сили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту