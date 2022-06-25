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    Думки вголос

    Україна змінила долю ЄС

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Для України рішення про кандидатство в ЄС означає напружену роботу над собою в галузі законодавства, економіки, соціальної сфери - Україна змінила долю ЄС
    Для України рішення про кандидатство в ЄС означає напружену роботу над собою в галузі законодавства, економіки, соціальної сфери

    Те, про що ми мріяли 1991 року, голосуючи за Незалежність України, стало ближчим

    Много лет назад, уж не упомню в каком году, я написал, что европейский выбор Украины – это вовсе не новый путь, а возвращение в родную гавань.

    Исторически это так и есть.

    Дорога домой будет длинной, небезопасной и понравится это путешествие далеко не всем. Тем, кому по душе российская модель развития общества, не повезло. Им в другую сторону.

    Это не беда – Россия большая, места хватит.

    Для Украины решение о кандидатстве в ЕС означает напряженную работу над собой в области законодательства, экономики, в социальной сфере.

    Членом ЕС Украина станет не сегодня и не завтра – в лучшем случае через пять-семь лет.

    Но смена вектора развития состоялась, хоть и под залпы российских орудий. Москве уже не получить рычагов влияния на нашу политику, да и экономика Украины имеет все шансы больше не зависеть от российской газовой трубы.

    Скажу больше, отчаянная борьба Украины за европейский путь развития, сорвала маску благопристойности с российского режима и заставила Европу осознать, что означает для них российская углеводородная игла. Насколько опасно и губительно зависеть от ресурсов, которыми управляет неадекватный диктатор и его приспешники.

    Украина изменила не только свою судьбу, она изменила судьбу ЕС, подтолкнув европейцев к отказу от такой приятной и комфортной зависимости от российских ресурсов. Мы доказали, что нефть и газ из России – это орудие политической экспансии. Европа, похоже, усвоила урок.

    И еще – именно украино-российская война обрушила импотентную систему коллективной безопасности в Старом и Новом Свете, продемонстрировав бессилие международных организаций, не способных остановить агрессора.

    Время перемен настало, дорогие сограждане. Оно нам дорого обошлось, но иначе не бывает. За нравственный, экономический и геополитический выбор приходится платить. Иногда, кровью, к сожалению.

    Дорогу осилит идущий.

    То, о чем мы мечтали в 1991, голосуя за Независимость Украины, стало ближе.

    Враг будет разбит! Победа будет за нами!

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти війна незалежність Україна окупація #stoprussia
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    Україна змінила долю ЄС