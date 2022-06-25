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    Соціум

    Світом вирує невідомий гепатит у дітей: як вчасно його виявити

    Гепатит невідомого походження зафіксували у дітей у 33 країнах світу - Світом вирує невідомий гепатит у дітей: як вчасно його виявити
    Гепатит невідомого походження зафіксували у дітей у 33 країнах світу
    фото з відкритих джерел

    Ще наприкінці травня у світі було зафіксовано 650 випадків гепатиту невідомого походження, а станом на 22 червня загальна кількість хворих налічує 920

    Вже у 33 країнах світу зареєстровано 920 можливих випадків тяжкого гострого гепатиту невідомої етіології у дітей. Про це повідомляється у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я за 22 червня 2022 року.

    З часу публікації попереднього звіту 27 травня до ВООЗ надійшли повідомлення про 270 нових можливих випадків захворювання, у тому числі з чотирьох нових країн.

    У яких країнах невідомий гепатит виявили вперше

    Вперше про спалах гепатиту невідомого походження у дітей молодшого віку повідомила у квітні Велика Британія, яка на той момент зареєструвала десять таких випадків. Згодом кількість виявлених випадків перевищила 900, зокрема шляхом ретроспективно виявлених випадків.

    Серед можливих випадків гепатиту 45 (5%) дітям були потрібні трансплантації, 18 (2%) пацієнтів померли. За даними ВООЗ, більшість зареєстрованих випадків, мабуть, не були пов'язані епідеміологічно, крім випадків у Шотландії та Нідерландах.

    Які симптоми гепатиту невідомого походження

    Причини виникнення нової хвороби до кінця не вивчені. Найбільш вразливими до гепатиту є діти віком від одного місяця до 16 років, деякі із них потребували пересадки печінки.

    У Міністерстві охорони України радять уважно слідкувати за здоров'ям дітей і звертатись по допомогу, якщо з'явились ознаки ураження печінки:

    • сеча стала темною;
    • кал набув світлого кольору;
    • свербить шкіра;
    • з'явилась жовтяниця;
    • болить живіт;
    • дитина втомлена;
    • дитина втратила апетит;
    • піднялась температура.

    Поки що лікарі не можуть дати однозначної відповіді на причини виникнення захворювання, однак вже відомо, що віруси гепатиту A, B, C, E і D не пов’язані із новою хворобою.

    Також не є чинником хвороби й міжнародні поїздки та контакти людей з різних країн.

    Водночас у відомстві заспокоюють, що сьогодні гепатити піддаються лікуванню не становлять загрози життю, якщо вчасно звернутись до лікарів.

    Нагадаємо, раніше медики попередили про ризик розвитку хвороби Альцгеймера після Covid-19. Американські медики з'ясували, що при тяжкому перебігу коронавірусу в спеціальних каналах мозку виникають дефекти. Ці канали відповідають за накопичення білка в нейрофібрилярні клубки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Світом вирує невідомий гепатит у дітей: як вчасно його виявити