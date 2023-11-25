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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст, пише російською мовою.

Підсумки цієї ночі. Таких атак буде багато

glavcom.ua
У ніч на 25 листопада сталася четверта атака ворожих безпілотних літальних апаратів на Київ за цей місяць
фото з відкритих джерел

Вони будуть убивати. Це надає сенс їхньому життю, як написав один російський літератор

Ми живемо поруч із божевільними і абсолютно несамовитими сусідами.

Вони мало що вміють. Сконструювати автомобіль – проблема. Зробити красиву жіночу білизну – проблема. Привести до ладу малі міста – проблема. Зробити свій сучасний процесор – проблема.

Але... Вбивати, грабувати і руйнувати вони вміють добре. Природний талант. Саме на це заточені по життю. От уміють! Що тут скажеш! І тому летіти по нас буде доти, доки вони поруч. Тобто – завжди.

Навіть якщо з перервою в кілька років, то це завжди. Вони накопичать якесь залізне лайно і знову почнуть убивати все, до чого дотягнуться. Мститися всім оточуючим за своє безглузде лайнове життя, проведене в невігластві та злиднях (тут я не беру жителів столиць і міст-вітрин, основна Росія простіше).

Коли для сотень тисяч жителів країни в першій чверті 21 століття єдиний сенс життя, спосіб гідно заробити і померти, забезпечивши сім'ю, – це війна з сусідом за території – це вже не симптом. Це остаточний діагноз.

Вони будуть вбивати. На фронті, в тилу, вночі, вдень, взимку і влітку. Це надає сенс їхньому життю, як написав один російський літератор.

«Так ми просто дохли від горілки, старості, невлаштованості і безглуздого життя, а в цій війні у нашого покоління з'явився сенс!»

Із чим я вітаю і нас, і їх – якщо у жителів 140-мільйонної країни сенс життя у війні з сусідом, якщо здохнути під Авдіївкою і Бахмутом за незрозуміло що, краще ніж жити і виховувати дітей, будувати, винаходити, писати пісні або книжки... та просто ловити карасів теплим літнім ранком на березі річечки... На жаль.

Для нас це теж даність. Треба звикати до того, що частиною життя українців стала утилізація тих, хто прийшов до нас із поганими намірами.

Отже, найближчим часом було б непогано подивитися, як російське ППО справляється з масованою атакою українських БПЛА на Москву. І не тільки на Москву. Чи мало в Росії гідних нашої уваги місць?

Борг гарний, коли сплачений повністю. А судячи з того, що наші сусіди, які знайшли сенс існування, накоїли в Україні, борги ми можемо забирати років 100.

Доти, доки вони поруч, ми не зможемо спати спокійно. Ну, так нехай і вони не сплять. Думають, як дійшли до життя такого. І яким спочатку був план, якщо зараз усе йде за планом.

Так. До речі, шахеди теж не їхні. Куплені. У них усе або вкрадене, або куплене. Ну, не вміють інакше...

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Ян Валетов

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