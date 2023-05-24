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Собор ПЦУ. Оприлюднене історичне фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Собор ПЦУ. Оприлюднене історичне фото
Єпископат ПЦУ затвердив перехід на Юліанський календар
фото: митрополит Євстратій Зоря/Facebook

Єпископат Помісної Православної Церкви України після Архієрейського Собору cфотографувався на тлі Лаври

Митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря оприлюднив спільне фото духовенства Православної церкви України після засідання Архієрейського Собору, яке пройшло 24 травня у стінах Києво-Печерської лаври.

«Це фото для мене – вагоміше за тисячі слів. Єпископат Помісної Православної Церкви України після Архієрейського Собору, проведеного в Печерській Лаврі. Тієї Церкви, яку опоненти й інтригани сотні раз «ховали». Якої «ніколи не буде».  А вона є. І буде. І це явна ознака Божого благословення. Вона є і буде тому, що так хоче Глава Церкви – Христос Господь. І так хоче народ Божий», – написав митрополит.

Собор ПЦУ. Оприлюднене історичне фото фото 1

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

У ній визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

Тож вже з 1 вересня більшість християн України можуть почати відзначати релігійні свята по-новому. Різдво буде 25 грудня, а не 7 січня. Так само змістяться й інші свята – такі як Покрова (1 жовтня), Водохреще (6 січня) і Миколая (6 грудня).

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Теги: Євстратій Зоря релігія церква Києво-Печерська лавра

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