Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ

«Покоління ватиканських священників вірили у необхідність бути у контакті з російською церквою»

Традиція представленості Росії при Святому престолі має дуже довгу, майже двохсотлітню історію. Сотні священнослужителів російської церкви мали можливість тут навчатися. При цьому вони всі працювали на відповідні радянсько-російські відомства, прикриваючись рясами. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спершу росіяни розмістили своє посольство в одному з найкращих палаців у центрі Рима, який до 1870 року був столицею Папської держави. Після того, як у 1946 році постала Італійська Республіка, а Папська держава відійшла у небуття, Росія отримала вже два посольства: одне при республіці, а інше – при Святому престолі.

«З тих часів і до сьогодні сотні священнослужителів російської церкви мали можливість тут навчатися. При цьому вони всі працювали на відповідні радянсько-російські відомства, прикриваючись рясами», – пояснив посол.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Юраша, чималий вплив на католицьке духовенство у Ватикані і донині має Фатімське пророцтво про Росію (йдеться про пророцтво, датоване 13 липня 1917 року, у якому Діва Марія, нібито об’явившись втретє неподалік португальського міста Фатіма, прорекла, що Росію треба навертати на праведний шлях, інакше «вона (Росія) поширюватиме свої блуди світом, спричинить багато воєн, у яких загинуть багато націй», – «Главком»). «Величезна кількість кліру у Ватикані продовжує сприймати російську державу як заблудлу вівцю, а російську церкву, попри всі її численні хиби, як релігійну інституцію. Серед таких романтиків є й Папа», – сказав посол.

Нагадаємо, що нещодавно Папа Римський знову закликав українців та росіян «помиритися». Раніше під час меси з нагоди Великодня понтифік помолився за мир для українців: втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Папа Римський не уточнював у промові, що саме Росія має зупинити війну, вивівши свої війська з України.