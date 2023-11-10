Посол України у Польші закликав не підштовхувати українців повертатися на Батьківщину

«12% громадян, які сюди прибули, мають намір залишитися тут на постійній основі»

Посол України у Польщі Василь Зварич вважає, що українській владі не потрібно змушувати біженців повертатися додому, адже згодом Україні знадобиться досвід, який зможуть запропонувати наші громадяни за кордоном. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

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За словами дипломата, українці, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної російської агресії, мріють повернутися додому. «Єдине, що для того потрібно – мати свій затишний куточок, куди можна повернутися, і роботу. Більшість українців хочуть додому. Перебуваючи у безпеці у Польщі, вони все одно мріють повернутися додому і ми всіляко вітаємо їхній вибір. І даємо зрозуміти, що вони насправді дуже потрібні Україні, яка бореться й відбудовується», – каже Зварич.

Посол зазначив, що за статистикою, лише 12% громадян, які прибули до Польщі, мають намір залишитися там на постійній основі. «Інші або вагаються, або шукають можливостей для повернення», – пояснює дипломат.

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Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

Також українські підприємці, які працюють у Польщі, торік сплатили соціальні внески до Установи соціального страхування Польщі (ZUS) у розмірі 4 млрд злотих ($927 млн за поточним курсом), а цьогоріч очікують на зростання цих платежів на 50% – до 6 млрд злотих.

Раніше ми повідомляли, що Польща відчуває значний дефіцит кадрів. Найчастіше роботодавці стикаються з проблемами пошуку працівників на просту фізичну роботу.

До слова, глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну.