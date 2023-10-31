Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку
За словами гендиректора Yasno, об’єкти критичної інфраструктури ліпше підготувалися до можливих обстрілів та інших аварійних ситуацій
фото з відкритих джерел

Як зазначив Коваленко, за ідеальним сценарієм українці можуть пройти цю зиму зі світлом в домівках

Стабільна робота енергосистеми України цього року залежатиме від кількох факторів. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко під час прямого ефіру телеканалу Київ 24.

Як зазначив Коваленко, за ідеальним сценарієм українці можуть пройти цю зиму зі світлом в домівках.

«Втім, на цей сценарій впливає багато чинників: від обстрілів російськими ракетами до температури за вікном. Тому розраховуємо на теплу зиму і безумовно віримо в успішну роботу протиповітряних сил», – зазначив гендиректор Yasno.

Також Коваленко розповів, що цього року об’єкти критичної інфраструктури ліпше підготувалися до можливих обстрілів та інших аварійних ситуацій.

«Захист кожного об'єкту посилився. До потенційних атак вони підготовлені радикально краще, ніж у жовтні минулого року. Поведінка ворога настільки ж непередбачувана, як і справність обладнання чи погода, тому підготовка й досі триває, бо треба урахувати усі можливі сценарії».

Гендиректор Yasno наголосив на двох особливостях, які допоможуть пройти цьогорічний сезон простіше. Перша – диспетчери за минулу зиму отримали цінний досвід того, як тримати енергосистему у балансі з обмеженою кількістю ресурсів. Друга – користувачі електроенергією й самі зараз краще готові до можливих наслідків обстрілів, адже ринок дав більше опцій.

«У жовтні 2022 кількість необхідних речей на ринку була доволі обмеженою. Зараз же є усе, що необхідно під час відключень. Це павербанки, генератори, інші альтернативні джерела енергії. Люди мають можливість попіклуватися про свою автономність», – пояснив Коваленко.

Yasno – бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України. Три компанії бренда YASNO тричі очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування.

Нагадаємо, Міненерго спростувало заяву нардепа Сергія Нагорняка, що відключення світла в Україні можуть розпочатися уже в листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів.

Міністерство енергетики запевняє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

Раніше стало відомо, що ДТЕК розробив графіки відключень світла для мешканців Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини.

Як зазначив голова правління «Укренерго», порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення. Тож «Укренерго» графіки відключень світла не планує.

Читайте також: Енергетики заявили про 100% готовність до зими
Теги: бізнес електроенергія зима

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний директор Метінвесту взяв участь у дискусії про те, як держава та великий бізнес створюють нові експортні шляхи та розбудовують інфраструктуру в умовах війни
Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест
4 жовтня, 17:34
П’ять автовозів транспортують сім розкішних автівок, які було вилучено в олігарха, до Мюнхена
У Німеччині перевозять заарештовані автівки друга Путіна
7 жовтня, 17:57
Бізнес закликає «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на перевезення: це завдасть збитків та банкрутств
«Це стане шоком для економіки»: Бізнес звернувся до «Укрзалізниці»
13 жовтня, 15:09
Василь Крулько урочисто перерізав стрічку на відкритті приватного готельно-ресторанного комплексу Apartel Uzhhorod
Рідня соратника Тимошенко має таємний бізнес. Розслідування
12 жовтня, 21:48
Більшість компаній демократичного світу пішли з РФ
Міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад $5 млн податків у 2022 році
24 жовтня, 13:54
«Електроенергія з Полтавської ВЕС дасть поштовх до більш стрімкого розвитку виробництв в Полтавській та суміжних областях»
ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині
Сьогодні, 15:49
Актор пов'язав своє життя з будівельним бізнесом у середині липня, а через три місяці зав'язав із новою справою
Будівельний бізнес – стоп? Телеведучий Горбунов ухвалив несподіване рішення
Вчора, 13:50
Азербайджан і Казахстан готові наростити продажі
Азербайджан і Казахстан збільшують товарообіг в обхід Росії
27 жовтня, 13:25
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
У двох областях масштабні знеструмлення через негоду
28 жовтня, 09:31

Бізнес

Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку
Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку
ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині
ДТЕК готується будувати нову електростанцію на Полтавщині
Найбільші українські забудовники об'єдналися в асоціацію девелоперів
Найбільші українські забудовники об'єдналися в асоціацію девелоперів
Які галузі потерпають від дефіциту кадрів: дані Держслужби зайнятості
Які галузі потерпають від дефіциту кадрів: дані Держслужби зайнятості
Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Італійська компанія, яка працює у Криму, потрапила до списку спонсорів війни
Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»
Виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості оцінила тарифні плани «Укрзалізниці»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
26K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
14K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
13K
«Ощадбанк» анонсував приємні зміни для клієнтів
12K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
11K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту