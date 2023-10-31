Гендиректор Yasno розповів, до чого готуватися українцям взимку

За словами гендиректора Yasno, об’єкти критичної інфраструктури ліпше підготувалися до можливих обстрілів та інших аварійних ситуацій

Як зазначив Коваленко, за ідеальним сценарієм українці можуть пройти цю зиму зі світлом в домівках

Стабільна робота енергосистеми України цього року залежатиме від кількох факторів. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко під час прямого ефіру телеканалу Київ 24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив Коваленко, за ідеальним сценарієм українці можуть пройти цю зиму зі світлом в домівках.

«Втім, на цей сценарій впливає багато чинників: від обстрілів російськими ракетами до температури за вікном. Тому розраховуємо на теплу зиму і безумовно віримо в успішну роботу протиповітряних сил», – зазначив гендиректор Yasno.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Коваленко розповів, що цього року об’єкти критичної інфраструктури ліпше підготувалися до можливих обстрілів та інших аварійних ситуацій.

«Захист кожного об'єкту посилився. До потенційних атак вони підготовлені радикально краще, ніж у жовтні минулого року. Поведінка ворога настільки ж непередбачувана, як і справність обладнання чи погода, тому підготовка й досі триває, бо треба урахувати усі можливі сценарії».

Гендиректор Yasno наголосив на двох особливостях, які допоможуть пройти цьогорічний сезон простіше. Перша – диспетчери за минулу зиму отримали цінний досвід того, як тримати енергосистему у балансі з обмеженою кількістю ресурсів. Друга – користувачі електроенергією й самі зараз краще готові до можливих наслідків обстрілів, адже ринок дав більше опцій.

«У жовтні 2022 кількість необхідних речей на ринку була доволі обмеженою. Зараз же є усе, що необхідно під час відключень. Це павербанки, генератори, інші альтернативні джерела енергії. Люди мають можливість попіклуватися про свою автономність», – пояснив Коваленко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Yasno – бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України. Три компанії бренда YASNO тричі очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування.

Нагадаємо, Міненерго спростувало заяву нардепа Сергія Нагорняка, що відключення світла в Україні можуть розпочатися уже в листопаді навіть у разі відсутності масованих обстрілів.

Міністерство енергетики запевняє, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Цієї зими працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України.

Раніше стало відомо, що ДТЕК розробив графіки відключень світла для мешканців Києва та області, а також Одещини та Дніпропетровщини.

Як зазначив голова правління «Укренерго», порівняно з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури обладнані автономними джерелами живлення. Тож «Укренерго» графіки відключень світла не планує.