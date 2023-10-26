В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців

Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога

За останню добу зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У Секторі Гази – троє загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також шестеро поранених, із яких троє дітей», – заявив Ніколенко.

Речник уточнив, що громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.

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357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок. «Водночас контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей», – уточнив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей.