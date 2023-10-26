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В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Ізраїлі зросла кількість жертв серед українців
У Секторі Гази троє загиблих українців
фото з відкритих джерел

Громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога

За останню добу зросла кількість жертв серед українців в Ізраїлі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Загалом нині маємо підтверджену інформацію про 21 загиблого українця, а також одного зниклого безвісти. У Секторі Гази – троє загиблих (двоє дітей та доросла людина), а також шестеро поранених, із яких троє дітей», – заявив Ніколенко.

Речник уточнив, що громадяни мають поранення різного ступеню тяжкості, їм надається медична допомога.

357 українців, із яких 208 жінок, висловили бажання евакуюватися із палестинського анклаву. Українські дипломатичні установи підтримують із ними постійний зв‘язок. «Водночас контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні Сектору Гази та Єгипту наразі не працює. Можливості виїхати наразі немає. Це стосується не лише наших громадян, але і громадян інших держав. МЗС України спільно із партнерами працює із причетними сторонами, аби отримати дозвіл на якнайшвидше вивезення людей», – уточнив Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що 24 жовтня, у Секторі Гази під час ракетного обстрілу загинули двоє українських дітей.

Теги: Ізраїль українці ХАМАС Сектор Гази

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