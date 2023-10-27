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Як відбувся цьогорічний радіодиктант національної єдності: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як відбувся цьогорічний радіодиктант національної єдності: деталі
Авторкою тексту радіодиктанту стала українська поетеса Катерина Калитко, читав його актор Олексій Гнатковський
фото з відкритих джерел

Цьогорічний радіодиктант мав назву «Дороги України»

Сьогодні в Україні відзначається День української писемності та мови. Традиційно у цей день відбувся радіодиктант національної єдності.

Цьогорічний радіодиктант мав назву «Дороги України». Авторкою тексту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. До методичної роботи над радіодиктантом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко. Зокрема, читав диктант актор, театральний режисер, виконавець ролі Івана Довбуша у популярному фільмі «Довбуш» Олексій Гнатковський.

До написання радіодиктанту долучилися українські військові
До написання радіодиктанту долучилися українські військові
фото: скріншот

Думки українців щодо складності тексту розділилися, для деяких він був занадто складним, інших не влаштував темп, з яким читав диктант Олексій Гнатковський, а для деяких зовсім простий.

Зазначимо, ідея радіодиктанту виникла 23 роки тому, його у 2000 році започаткувала команда Українського радіо з метою об'єднати всіх українців. Завдяки радійній трансляції та інтернет-доступу до радіодиктанту змогли долучитися люди з будь-яких куточків світу.

Зокрема своїми враженнями поділилася українська громада з Абу-Дабі ОАЕ, яка вже не вперше долучається до радіодиктанту та навіть встигла встановити декілька рекордів.

Координатор громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов поділився враженнями від диктанту
Координатор громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов поділився враженнями від диктанту
фото: скріншот

«Диктант був дуже легкий, зовсім нескладний. Ми дуже раді долучатися щороку, бо мова – це нас щит, мова допомагає оберігати і захищати нашу незалежність, нашу ідентичність не тільки в Еміратах, а й у всьому світі», – повідомив координатор громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов.

Також до написання диктанту долучилися священнослужителі різних конфесій. Це представники Православної церкви України, УГКЦ, римо-католики, Української Лютеранської церкви.

Священнослужителі різних конфесій пишуть радіодиктант
Священнослужителі різних конфесій пишуть радіодиктант
фото: Суспільне Тернопіль

Крім того, диктант писали й українські військові, які нині перебувають на передовій та боронять Україну від російських загарбників.

Щоб диктант перевірили фахівці, потрібно:

  • надіслати його паперовим листом на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. На штемпелі має бути дата 27, 28 чи 29 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, png, jpeg, tiff, pdf) та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу: [email protected].

Текст диктанту буде опубліковано 30 жовтня на сайті «Українського радіо» та «Суспільного».

Нагадаємо, 9 листопада 2023 року, у День української писемності, українці в різних країнах світу писали Радіодиктант національної єдності. Текст диктанту авторства Ірини Цілик мав назву «Твій дім». У прямому ефірі його читала Ада Роговцева.

До слова, серед переможців торішнього диктанту – двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків’янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганської області, а також переможниці тогорічного радіодиктанту. П’ятеро з них припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро – двох.

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Теги: українці українська мова радіодиктант

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