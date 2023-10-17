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Біженці з України масово переїзджають в одну із скандинавських країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біженці з України масово переїзджають в одну із скандинавських країн
Центри для прийому біженців у Норвегії розраховані на тривале перебування
фото з відкритих джерел

З початку війни в Україну до Норвегії прибуло понад 63 тис. українців

Українські біженці масово попрямували до Норвегії. Центри екстреного прийому уже переповнені. Найближчим часом влада планує створити ще кілька тисяч місць для розміщення біженців. При цьому більшість із тих, хто прибув раніше, планують затриматись у цій країні надовго, пише Life in Norway.

Норвегія за останній місяць стала місцем масового напливу біженців із України. Близько 60% усіх українців, які прибувають на Скандинавський півострів, зупиняються саме у Норвегії. Причому дві третини тутешніх біженців прибули одразу з України, а одна третина мігрувала до Норвегії з інших країн.

З початку війни в Україну до цієї країни прибуло понад 63 тис. українців. Більшість із них уже знайшли собі тимчасове житло та активно інтегруються у соціум. Вони вчать мову та знаходять собі роботу. Із 63 тис. раніше прибулих понад 50 тис. або проживають у муніципалітетах, або мають намір стати резидентами.

Норвезька влада була готова до прийому нових біженців, проте не розраховувала на такий стрімкий наплив. У країні планують терміново створити ще близько 3000 додаткових місць для екстреного розміщення українців.

«У зв'язку із збільшенням прибуття незабаром ми створимо від 2500 до 3000 додаткових місць. Буде створено кілька нових приміщень. Також ми відкладемо плани щодо закриття деяких існуючих екстрених пунктів», – розповів директор UDI Фроде Форфанг. При цьому він додав: якщо наплив біженців проходитиме у такому ж темпі, то може терміново виникнути потреба у створенні вже не 3 тисяч, а більшої кількості додаткових місць.

Втім, центри екстреного прийому норвезька влада розглядає лише як місця тимчасового та недовгого розміщення українців. Далі турбота про тих, хто прибуває, лягає на плечі муніципалітетів. Вони повинні допомогти людям, які прибули з пошуком житла та розселенням. Крім того, українцям допомагатимуть з вивченням норвезької мови та працевлаштуванням. 

До слова, у  Норвегії українці можуть отримувати зарплатню від 3,6 тис. євро. Однак для працевлаштування потрібно знати як мінімум англійську мову, а ще краще – норвезьку, адже конкуренція за робоче місце у країні дуже висока. Про це пишуть у групі у Facebook «Українці в Норвегії».

Як пишуть громадяни України, найчастіше тих, хто в'їхав до Норвегії, поселять у комуни у селах та невеликих містах. На цей час платитимуть допомогу у розмірі близько 650 євро на особу.

В Норвегії є невелика кількість трудових мігрантів з інших країн. Без знання мови можна працювати електриком, механіком, виконувати некваліфіковану роботу на виробництві, вантажником, водієм, зварювальником тощо.  Також українці можуть працювати покоївками, помічниками в портах, офіціантами.

Торік у середньому тут заробляли 4700 євро на місяць. Електрик може заробляти 4200 євро, прибиральник близько 4060 євро, маляр 3690 євро. Для розуміння квартиру можна орендувати за 1600 євро, а на місячний проїзд громадським транспортом доведеться віддати близько 80 євро.

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Теги: соціум Норвегія українці житло Facebook влада біженці

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