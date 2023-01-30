Причини, чому Росія піде в новий наступ

Останні кроки США і їх союзників показують нарешті готовність грати в довгу

Спроба нового масштабного наступу Московії буде в першій половині 2023 року. І для цього не треба бути виданням Bloomberg, яке посилається на певні джерела в Московії.

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До нової спроби наступу вище військово-політичне керівництво Московії штовхає низка речей.

Стратегічно проблема в тому, що керівництво нашого противника так і не навчилося тверезо оцінювати власні сили, знаючи відповідні обмеження, і ставити завдання пропорційно наявному потенціалу і здатності вести бойові дії. Якби була протилежна ситуація, то московити мали б переходити до стратегічної оборони, прагнучи виснажити українські сили, котрі намагалися б вийти щонайменше на межі 24.02.22. Але керівництво нашого противника не спроможне обєктивно оцінювати ситуацію стратегічно.

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Більше того локальні успіхи навколо Бахмуту могли переконати військово-політичне керівництво Московії що знайдена нова тактика, яка дозволить вирішувати завдання на вищих рівнях війни при більш масовому застовуванні. Але таке твердження також викликає питання.

Окрім стратегічної і тактичної відірваності від реальності до активних дій керівництво Московії штовхають іще декілька речей.

Перше це обіцяні нам поставки важкої зброї із боку Заходу. Те, що нова бронетехніка і артилерія почне надходити в другому кварталі 2023 року змушує Кремль діяти на випередження. Поки Україна не освоїла відповідну техніку.

Друге це те, що останні кроки США і їх союзників показують нарешті готовність грати в довгу – перш за все це стосується виробництва зброї і БК. Якщо іще в грудні 2022 року мова йшла про збільшення в США виробництва боєприпасів калібру 155 мм до рівня 40К на на місяць в 2025 році, то вже зараз мова йде про показник в 90К на місяць в 2025 році. Те ж стосується інших речей – М142 і БК, ракет повітря-повітря, ПКРів. І тд. Тобто стратегічно час починає грати проти Московії в воєнному вимірі протистояння.

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Все це в комплексі штовхає Московію до рішучих дій поки іще якесь віконце можливостей відкрите.