ISW пояснив, для чого РФ представляє війну проти України як загрозу внутрішній безпеці

Кремль представляє війну як загрозу внутрішній безпеці: в ISW пояснили навіщо

Російські чиновники продовжують маніпулювати законом

У РФ чиновники намагаються представити війну в Україні загрозою внутрішній безпеці для росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку американських аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російська влада використовує продовження режиму «терористичного рівня» для посилення правоохоронних заходів у країні.

«Посадовці РФ продовжують впроваджувати інформаційну операцію про те, що війна в Україні є прямою загрозою російській безпеці за допомогою законодавчих маніпуляцій. Брянська і Курська області оголосили 3 лютого, що вони продовжують жовтий рівень терористичної загрози на невизначений термін у зв'язку з необхідністю посилення заходів з охорони та оборони російської території», – йдеться у звіті експертів.

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У звіті також вказують, що Володимир Путін 31 січня підписав указ, який спрощує процес запровадження оповіщення про терористичні загрози та дозволяє регіонам, віднесеним до «жовтого рівня» терористичної загрози на невизначений термін запроваджувати підвищений терористичний рівень.

«Чиновники цих областей таким чином намагаються використати новий режим «терористичного рівня» для посилення правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакомислення, частково представити війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці та створити подальшу підтримку бойових дій серед населення РФ», ‒ додали експерти.

Ключові висновки ISW:

3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд

Путін продовжив кампанію проти окремих опозиційних голосів у внутрішньому інформаційному просторі РФ.

Російські війська продовжували наступ на лінії Сватове-Кремінна з посиленням бойових дій у районі Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні дії навколо Бахмута.

Російські війська не зробили жодних підтверджених територіальних здобутків на півдні України.

Повідомляється, що західні офіційні особи підрахували, що російські війська зазнали майже 200 000 втрат під час війни в Україні.

Чиновники РФ продовжують покладатися на організовані урядом неурядові організації, які діють на окупованих територіях, щоб створити вигляд підтримки російської окупації з боку населення.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

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А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.