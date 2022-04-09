  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти агітують мешканців Мелітополя вступати в їхню армію

    Чоловіків закликають йти воювати за РФ - Окупанти агітують мешканців Мелітополя вступати в їхню армію
    Чоловіків закликають йти воювати за РФ
    фото: Reuters

    Рашисти ходять зі списками по хатах

    Російські загарбники не полишають спроб перетягнути на свою сторону мирне населення. Так, в окупованому Мелітополі пропонують чоловікам іти до лав армії Росії. Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

    Він зазначив, що в окупантів є списки, згідно з якими вони діють.

    Іван Федоров зазначив, що російські окупанти поспілкувалися зі старшими по будинках. Завдяки їм загарбники склали списки.

    «Вони (окупанти – ред.) беруть списки, які квартири є порожніми, хто там перебуває – і після цього беруть «на олівець» чоловіків», – зазначив він.

    Глава міста додав, що на блокпостах біля Мелітополя вороги пропонують українським чоловікам долучитися до лав армії Росії. Щойно вони відмовляються – їх відпускають. Але Іван Федоров додав, що чітко розуміє, що наступного разу їх можуть просто силоміць забирати.

    Нагадаємо, також росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині Маріуполя.

    Як повідомлялося, напередодні окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна мер Україна населення окупація #stoprussia Іван Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти агітують мешканців Мелітополя вступати в їхню армію