Окупанти агітують мешканців Мелітополя вступати в їхню армію

Рашисти ходять зі списками по хатах

Російські загарбники не полишають спроб перетягнути на свою сторону мирне населення. Так, в окупованому Мелітополі пропонують чоловікам іти до лав армії Росії. Про це в ефірі телеканалу «Рада» розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що в окупантів є списки, згідно з якими вони діють.

Іван Федоров зазначив, що російські окупанти поспілкувалися зі старшими по будинках. Завдяки їм загарбники склали списки.

«Вони (окупанти – ред.) беруть списки, які квартири є порожніми, хто там перебуває – і після цього беруть «на олівець» чоловіків», – зазначив він.

Глава міста додав, що на блокпостах біля Мелітополя вороги пропонують українським чоловікам долучитися до лав армії Росії. Щойно вони відмовляються – їх відпускають. Але Іван Федоров додав, що чітко розуміє, що наступного разу їх можуть просто силоміць забирати.

Нагадаємо, також росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині Маріуполя.

Як повідомлялося, напередодні окупанти вкрали гуманітарний вантаж для Мелітополя разом із транспортом.

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