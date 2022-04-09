Росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі: пошкоджено лікарню, амбулаторію та житлові будинки

За добу окупанти нанесли по Харківщині близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ

За добу окупанти нанесли близько 50 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ. Постраждала інфраструктура Салтівки, Холодної Гори, Олексіївки, ХТЗ. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Минулої доби росіяни інтенсивно обстрілювали Дергачі. Пошкоджені будівлі лікарні, амбулаторії, житлові будинки. Постраждалих немає», – розповів Синєгубов.

За його словами, складним залишається Ізюмський напрямок. Росіяни намагаються обійти Ізюм, позиції нашої армії і концентровано направити свої війська до Донецької та Луганської областей, чим посилити там військову присутність. Але завдяки нашим Збройним Силам України на цих територіях ворог дійсно щодня несе великі втрати техніки та живої сили.

«У цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема Барвінкового та Лозової, оскільки прогнозуємо можливе зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти. З Балаклії вже виїхали 15 тисяч людей, залишається — близько 50 тисяч. З Барвінкового виїхали близько 3 тисяч, залишається – 1,5 тисячі осіб», – повідомив начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська нанесли приблизно 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та реактивних систем залпового вогню по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, у Дергачах.

Також окупанти мінують підходи до Харкова.

Тим часом Синєгубов каже, що окупанти програли війну за Харків.

Учора рашисти влучили у школу і станцію метро на Салтівці (відео).

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