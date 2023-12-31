Атака на столицю 29 грудня забрала життя 23 киян

Рятувальники деблокували тіло ще одного загиблого

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на столицю 29 грудня зросла до 23 осіб Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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Станом на 12:30 у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. Вісім осіб врятовано. За інформацією Нацполіції, постраждали 35 осіб.

«Ще одне тіло. Вже 23 вбитих киянина», – йдеться в повідомленні КМВА.

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Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у понеділок, 1 січня, в Києві буде оголошене днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Як повідомлялося, зранку 29 грудня під час масованого удару по Україні силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад 30 повітряних цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу уламками пошкоджено будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Також у Києві через атаку росіян пошкоджено станцію метро.

Відомо, що 29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки на Україну. Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.