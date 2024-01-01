Що буде з фінансовою допомогою для України в 2024 році: прогноз Financial Times

Україна отримуватиме допомогу у 2024 році

Угода з республіканцями в Конгресі США може мати поступки задля допомоги Україні

Союзники України продовжать надавати фінансову підтримку, однак можуть зіткнутися із викликами. Про це пише Financial Times у своєму прогнозі на 2024 рік.

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«Коли наприкінці 2023 року контрнаступ України проти російського вторгнення застопорився, військова та фінансова підтримка Києва стала спірним питанням», – йдеться в матеріалі.

Попри це адміністрація Байдена сповнена рішучості продовжувати постачання. Зазначається, що угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордонів США в обмін на розширення допомоги Україні.

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Проте більший виклик постане, якщо Трамп повернеться на посаду президента, що за прогнозами видання є малоймовірним.

У той час, лідери ЄС повинні знайти способи на початку 2024 року обійти вето Угорщини на пакет фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, Євросоюз готує резервний план на 20 млрд євро для України, щоб обійти заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що країни Європейського союзу підтримають рішення про виділення 50 млрд євро для України, незважаючи на можливе вето з боку Угорщини.

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Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.