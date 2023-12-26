Росіяни вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні – Зеленський

За словами Зеленського, усі оновлення щодо трагедії будуть представленні згодом відповідними службами

Під час чергової атаки на Херсон окупанти вдарили по залізничному вокзалу міста. Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

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«Евакуаційний поїзд, всі служби на місці, кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних», – сказав президент.

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За словами Зеленського, усі оновлення щодо трагедії будуть представленні згодом відповідними службами.

В «Укрзалізниці» розповіли, що внаслідок удару пошкоджено вокзал і рухомий склад «Укрзалізниці». Відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті.

Компанія розповіла, як організує рух після стабілізації ситуації навколо вокзалу: людей пересадять в автобуси від привокзальної площі міста до Миколаєва, де вже готують резервні вагони. Так планується перевезти понад 100 пасажирів.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстрілюють Херсон. Масована атака по місту триває понад дві години з різного озброєння.

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Нагадаємо, за добу по області противник здійснив 74 обстріли (391 снаряд), з них по м. Херсон – п'ять артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; обʼєкт критичної інфраструктури у Херсонському районі. Одна людина дістала поранення. Вчора ввечері збито ворожий БПЛА типу «Шахед».

Як повідомлялося, після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

До слова, триває 671-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів.