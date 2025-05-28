Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німеччина профінансує виробництво української далекобійної зброї – Мерц

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина профінансує виробництво української далекобійної зброї – Мерц
Мерц не повідомив, коли Німеччина передасть Україні ракети Taurus
скріншот з відео

Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за своєю територією

Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Як зазначив Мерц, Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією. «Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за територією України», – каже він.

Канцлер Німеччини не відповів прямо на запитання, коли вони нададуть Україні ракети Taurus. Відповідаючи на це запитання, він сказав, що сьогодні буде підписана заява про наміри між міністрами оборони у сфері виробництва далекобійної зброї.

«Ми хочемо уможливити це виробництво, ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати. І про деталі ми не будемо говорити публічно. Ми будемо дбати про те, щоб українська армія отримувала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалась», – додав політик.

Водночас німецький канцлер не згадав про передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. «Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань», – казав він.

За словами президента, сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Влада продовжує залучати підприємства до виробництва зброї.

Раніше Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікувалося, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву.  «Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет. За словами президента, українська далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для країни.

Теги: Фрідріх Мерц озброєння зброя Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА
Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків
29 квiтня, 08:42
Аліса Вайдель у квітні 2017 року була обрана співголовою партії
Партію «Альтернатива для Німеччини» визнано правоекстремістською: наслідки
2 травня, 13:23
Україна отримає ракети до системи протиповітряної оборони Patriot
США схвалили передачу Україні ракет із Німеччини – NYT
11 травня, 00:29
Перебуваючи в громадських місцях у пʼяному вигляді, «блогери» гучно себе поводили, вживали нецензурну лексику. Це також транслювалося в ефірі
Поліція Києва знайшла «блогерів», які напідпитку хизувалися зброєю у прямому ефірі
12 травня, 09:53
Росія обстрілює Україну балістичними ракетами
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
11 травня, 22:20
Європа хоче зберегти військову підтримку Києва навіть у разі, якщо Вашингтон припинить постачання
Європа хоче купити у США зброю для України – Bloomberg
25 травня, 04:57
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Taurus не буде? Віцеканцлер Німеччини здивував заявою після слів Мерца про зняття обмежень
Вчора, 01:59
Канцлер Німеччини не став відповідати на запитання, чи планує країна постачати Україні ракети Taurus
Партнери зняли обмеження на далекобійну зброю для України декілька місяців тому – Мерц
Вчора, 16:01
Німецька «подруга Путіна» закликала провести референдум щодо Taurus для України
Німецька «подруга Путіна» закликала провести референдум щодо Taurus для України
Сьогодні, 10:47

Економіка

Німеччина профінансує виробництво української далекобійної зброї – Мерц
Німеччина профінансує виробництво української далекобійної зброї – Мерц
США готують резерв біткоїнів
США готують резерв біткоїнів
Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії
Зеленський пояснив, чому Трамп не запроваджує санкції проти Росії
«Аналіз розвідок показує…». Зеленський назвав дату, коли Росія втратить можливості вести війну
«Аналіз розвідок показує…». Зеленський назвав дату, коли Росія втратить можливості вести війну
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
У яких країнах Європи працюють найбільше та найменше: статистика
США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7
США виступили проти зниження граничної ціни на російську нафту в комюніке G7

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 травня 2025
65K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів
56K
Групи впливу роблять ставку на Білецького. Командира прагнуть вивести на вищі військові і політичні посади, – ЗМІ
31K
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
28K
Путін остаточно збожеволів. The Times проаналізувала стан російського диктатора

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
Сьогодні, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua