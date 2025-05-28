Німеччина профінансує виробництво української далекобійної зброї – Мерц

Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за своєю територією

Україна й Німеччина підпишуть угоду про спільне виробництво зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву німецького канцлера Фрідріха Мерца.

Як зазначив Мерц, Україна зможе бити по військових цілях поза своєю територією. «Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за територією України», – каже він.

Канцлер Німеччини не відповів прямо на запитання, коли вони нададуть Україні ракети Taurus. Відповідаючи на це запитання, він сказав, що сьогодні буде підписана заява про наміри між міністрами оборони у сфері виробництва далекобійної зброї.

«Ми хочемо уможливити це виробництво, ми також хочемо, щоб було спільне виробництво. Ми будемо це підтримувати. І про деталі ми не будемо говорити публічно. Ми будемо дбати про те, щоб українська армія отримувала все, що їй потрібно, що ми можемо дати, щоб Україна успішно захищалась», – додав політик.

Водночас німецький канцлер не згадав про передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. «Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу – всього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів та діяти – діяти на значну відстань», – казав він.

За словами президента, сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Влада продовжує залучати підприємства до виробництва зброї.

Раніше Великобританія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. Рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікувалося, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав досить небезпечним намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву. «Досить небезпечним є намір європейців зняти обмеження щодо постачання далекобійної зброї Києву, якщо таке рішення було ухвалено», – заявив Пєсков.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет. За словами президента, українська далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для країни.