Конфуз на сайті глави держави. Єрмака оголосили президентом? (фото)

У розділі «фото президента» є кілька фото, на яких головною фігурою зображено не Зеленського, а Єрмака

Офіс президента України знову оконфузився, додавши фотографії глави Офісу президента Андрія Єрмака в папку про візит президента України Володимира Зеленського. На це звернув увагу президент Центру інноваційного консалтингу «КДА» Дмитро Корнейчук. Про це він написав в соцмережі Facebook.

Так, у розділі «фото президента», у підрозділі «зарубіжні візити» у папці з фотозвітом «Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26» є кілька фото, на яких головною фігурою зображено не Зеленського, а Єрмака.

«Ну ми вже й самі здогадалися, хто президент у нас)))))», – написав Корнійчук.

Зауважимо, що більшість оприлюднених фото дійсно містять зображення президента Зеленського під час виступів та переговорів у Глазго. Поза тим, є кілька фото, на яких головною фігурою зображено главу Офісу президента Єрмака. Саме на це звернули увагу коментатори у соцмережах.

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