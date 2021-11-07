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    Конфуз на сайті глави держави. Єрмака оголосили президентом? (фото)

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    Офіс президента України опублікував фото Андрія Єрмака в папку про візит президента України - Конфуз на сайті глави держави. Єрмака оголосили президентом? (фото)
    Офіс президента України опублікував фото Андрія Єрмака в папку про візит президента України
    фото: скріншот сайту

    У розділі «фото президента» є кілька фото, на яких головною фігурою зображено не Зеленського, а Єрмака

    Офіс президента України знову оконфузився, додавши фотографії глави Офісу президента Андрія Єрмака в папку про візит президента України Володимира Зеленського. На це звернув увагу президент Центру інноваційного консалтингу «КДА» Дмитро Корнейчук. Про це він написав в соцмережі Facebook.

    Так, у розділі «фото президента», у підрозділі «зарубіжні візити» у папці з фотозвітом «Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26» є кілька фото, на яких головною фігурою зображено не Зеленського, а Єрмака.

    «Ну ми вже й самі здогадалися, хто президент у нас)))))», – написав Корнійчук.

    Зауважимо, що більшість оприлюднених фото дійсно містять зображення президента Зеленського під час виступів та переговорів у Глазго. Поза тим, є кілька фото, на яких головною фігурою зображено главу Офісу президента Єрмака. Саме на це звернули увагу коментатори у соцмережах.

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    Теги: ООН Володимир Зеленський Facebook президент Андрій Єрмак Офіс президента
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    Конфуз на сайті глави держави. Єрмака оголосили президентом? (фото)