Конфуз на сайті глави держави. Єрмака оголосили президентом? (фото)
У розділі «фото президента» є кілька фото, на яких головною фігурою зображено не Зеленського, а Єрмака
Офіс президента України знову оконфузився, додавши фотографії глави Офісу президента Андрія Єрмака в папку про візит президента України Володимира Зеленського. На це звернув увагу президент Центру інноваційного консалтингу «КДА» Дмитро Корнейчук. Про це він написав в соцмережі Facebook.
Так, у розділі «фото президента», у підрозділі «зарубіжні візити» у папці з фотозвітом «Участь Президента України у Конференції ООН з питань зміни клімату COP26» є кілька фото, на яких головною фігурою зображено не Зеленського, а Єрмака.
«Ну ми вже й самі здогадалися, хто президент у нас)))))», – написав Корнійчук.
Зауважимо, що більшість оприлюднених фото дійсно містять зображення президента Зеленського під час виступів та переговорів у Глазго. Поза тим, є кілька фото, на яких головною фігурою зображено главу Офісу президента Єрмака. Саме на це звернули увагу коментатори у соцмережах.