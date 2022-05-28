Досі з Москвою. РПЦ не виключила Онуфрія зі списку своїх головних ієрархів

Москва не виключила митрополита зі списку своїх головних ієрархів

Російська православна церква, пропри демарш, який вчора влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів. Інформація про Онуфрія розміщена на сайті Московського патрірхату, як про діяча російської церкви.

Як повідомлялося, Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

Нагадаємо, голова Синодального відділу з взаємин Церкви із суспільством та ЗМІ Володимир Легойда повідомив журналістам, що від Української Православної Церкви на адресу Російської Православної Церкви сьогодні і останніми днями не надходили будь-які звернення.

Крім того, ПЦУ скептично прокоментувала рішення Собору УПЦ МП: «Із великої хмари – малий дощ».