  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    Як ці еліти можуть проводити реформи, якщо вони відразу готові тікати?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для олігархів Україна лише транзитна територія, що надає матеріальні ресурси? - Як ці еліти можуть проводити реформи, якщо вони відразу готові тікати?
    Для олігархів Україна лише транзитна територія, що надає матеріальні ресурси?

    Еліти не сприймають себе як довгострокову опору власної державності

    Мовою оригіналу

    Вся эта история с массовым «путешествием» представителей бизнес- и политэлит в дни возможных новых внешних угроз наглядно демонстрирует стандартную постсоветскую проблему под названим «транзитный синдром».

    Это когда элиты не воспринимают себя как долгосрочную опору собственной государственности и находятся как бы в пути от прошлого, находящегося за пределами их государственности, в будущее, также лежащее вовне. Своя страна на этом пути – лишь транзитная территория, предоставляющая материальные ресурсы.

    Как же эти элиты могут проводить реформы, если они чуть что готовы бежать?

    Если бы на эту проблему был ответ, то, возможно, тогда бы в принципе не возникла тема двух крайностей – или коллаборационизма с агрессором, или «внешнего управления».

    Читайте також:

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: реформа бізнес олігархи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як ці еліти можуть проводити реформи, якщо вони відразу готові тікати?