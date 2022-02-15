Як ці еліти можуть проводити реформи, якщо вони відразу готові тікати?

Еліти не сприймають себе як довгострокову опору власної державності

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Вся эта история с массовым «путешествием» представителей бизнес- и политэлит в дни возможных новых внешних угроз наглядно демонстрирует стандартную постсоветскую проблему под названим «транзитный синдром».

Это когда элиты не воспринимают себя как долгосрочную опору собственной государственности и находятся как бы в пути от прошлого, находящегося за пределами их государственности, в будущее, также лежащее вовне. Своя страна на этом пути – лишь транзитная территория, предоставляющая материальные ресурсы.

Как же эти элиты могут проводить реформы, если они чуть что готовы бежать?

Если бы на эту проблему был ответ, то, возможно, тогда бы в принципе не возникла тема двух крайностей – или коллаборационизма с агрессором, или «внешнего управления».

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Джерело: блог Олесі Яхно

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