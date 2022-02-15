ДТП з кортежем Ярославського: одяг жертви таємничо зник

У Ярославського кажуть, що не він був за кермом джипа, який збив на смерть людину під Харковом

Речі загиблоко поцупили прямо з-під носа у поліції

Із моргу у Дніпрі, де зберігається тіло чоловіка, який загинув у резонансному ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Олександра Ярославського, зник одяг жертви. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Вчора стало відомо, що з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Також вчора за цим фактом поліцією негайно проведено 11 невідкладних обшуків. Відкрито кримінальне провадження за статтею приховування доказів. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне», – розповів він.

Міністр також закликав Ярославського «повертатись якнайшвидше» до України, бо у поліції до нього є «багато запитань».

Як з’ясували ЗМІ, жертву ДТП за участю кортежа Ярославського переїхали двічі, про що повідомили джерела в правоохоронних органах. Крім цього джерела стверджують, що бізнесмен начебто був на місці події. Також, за даними ЗМІ, чоловік, який «здався» правоохоронцям як винуватець ДТП, на момент дорожньо-транспортної пригоди перебував далеко від місця події.

У Нацполіції повідомили, що бізнесмена через можливу причетність до скоєння ДТП викличуть на допит після повернення в Україну.

Олександр Ярославський зараз у Лондоні

У пресслужбі компанії Ярославського повідомили, що той полетів до Лондона, щоб побути з сім'єю і до 19 лютого у нього запланований відпочинок, але не повідомили, коли він повернеться в Україну.

Додамо, що генпрокурорка закликала Ярославського повернутися в Україну для слідчих дій.

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