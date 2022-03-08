Влада Німеччини продовжить купувати газ у Путіна?
Україна бореться не на життя, а на смерть
«Прокричіть це на весь світ!»
Пізно ввечорі мені раптово написала Марілуїз Бек, провідна представниця «Партії Зелених» у минулому скликанні Бундестагу, великий друг України:
«Дорогий Євгене – Шольц і зелено-ліберальна влада заявили сьогодні, що вони продовжать купувати нафту і газ у Путіна таким чином продовжуватимуть фінансувати його війну проти українського народу. На мій погляд, Німеччина стає винною вдруге: Друга світова війна, коли Вермахт і СС вбивали населення, включно з Шоа (Голокостом) кулями та змушували везти рабів до Німеччини. Зараз Путін обстрілює міста, вбиває людей, у тому числі багатьох євреїв, які все ще живуть у країні. Ми не робимо це самі, а платимо воєнній машині [Путіна] з егоїзму. Прокричить це на весь світ. Мені соромно. Ми, німці, більше не маємо права говорити: «Ніколи більше». – Марі
Наш Президент щоденно робить це. Україна бореться не на життя, а на смерть. І це є найгучніший крик до світу.
В Німеччині – демонстрації, і є багато наших друзів, які там волають до влади: Ембарго Росії!
Шольц не має встояти проти.
Джерело: блог Євгена Бистрицького