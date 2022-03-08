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    Думки вголос

    Влада Німеччини продовжить купувати газ у Путіна?

    • Євген Бистрицький

      Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Джорджа Сороса

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    Газпром фінансує війну проти України. Як можна у нього щось купувати? - Влада Німеччини продовжить купувати газ у Путіна?
    Газпром фінансує війну проти України. Як можна у нього щось купувати?
    з відкритих джерел

    Україна бореться не на життя, а на смерть

    «Прокричіть це на весь світ!»

    Пізно ввечорі мені раптово написала Марілуїз Бек, провідна представниця «Партії Зелених» у минулому скликанні Бундестагу, великий друг України:

    «Дорогий Євгене – Шольц і зелено-ліберальна влада заявили сьогодні, що вони продовжать купувати нафту і газ у Путіна таким чином продовжуватимуть фінансувати його війну проти українського народу. На мій погляд, Німеччина стає винною вдруге: Друга світова війна, коли Вермахт і СС вбивали населення, включно з Шоа (Голокостом) кулями та змушували везти рабів до Німеччини. Зараз Путін обстрілює міста, вбиває людей, у тому числі багатьох євреїв, які все ще живуть у країні. Ми не робимо це самі, а платимо воєнній машині [Путіна] з егоїзму. Прокричить це на весь світ. Мені соромно. Ми, німці, більше не маємо права говорити: «Ніколи більше». – Марі

    Наш Президент щоденно робить це. Україна бореться не на життя, а на смерть. І це є найгучніший крик до світу.

    В Німеччині – демонстрації, і є багато наших друзів, які там волають до влади: Ембарго Росії!

    Шольц не має встояти проти.

    Джерело: блог Євгена Бистрицького

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    Теги: газ Німеччина війна Путін влада #stoprussia
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    Влада Німеччини продовжить купувати газ у Путіна?