Влада Німеччини продовжить купувати газ у Путіна?

Газпром фінансує війну проти України. Як можна у нього щось купувати?

Україна бореться не на життя, а на смерть

«Прокричіть це на весь світ!»

Пізно ввечорі мені раптово написала Марілуїз Бек, провідна представниця «Партії Зелених» у минулому скликанні Бундестагу, великий друг України:

«Дорогий Євгене – Шольц і зелено-ліберальна влада заявили сьогодні, що вони продовжать купувати нафту і газ у Путіна таким чином продовжуватимуть фінансувати його війну проти українського народу. На мій погляд, Німеччина стає винною вдруге: Друга світова війна, коли Вермахт і СС вбивали населення, включно з Шоа (Голокостом) кулями та змушували везти рабів до Німеччини. Зараз Путін обстрілює міста, вбиває людей, у тому числі багатьох євреїв, які все ще живуть у країні. Ми не робимо це самі, а платимо воєнній машині [Путіна] з егоїзму. Прокричить це на весь світ. Мені соромно. Ми, німці, більше не маємо права говорити: «Ніколи більше». – Марі

Наш Президент щоденно робить це. Україна бореться не на життя, а на смерть. І це є найгучніший крик до світу.

В Німеччині – демонстрації, і є багато наших друзів, які там волають до влади: Ембарго Росії!

Шольц не має встояти проти.

Джерело: блог Євгена Бистрицького

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