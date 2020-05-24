Коротко про самозахист

Останнім часом навколо повно новин про вбивства та грабежі. Ну а професійність нової влади, змушує нас всіх готуватись не до добробуту і багатства, а навпаки.

Тому. На випадок, якщо до вас в дім/квартиру вломляться грабіжники, або просто на вулиці вас «попросять» поділитись вашим майном — короткий юридичний лікбез.

Як захистити себе і своїх рідних і не сісти за це в тюрму.

Просто знайте, ч. 5 ст. 36 Кримінального Кодексу України містить норму , що не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Перекладаю: якщо на вас напали група осіб, або одна але озброєна особа, або неозброєна проте силою вдерлась у ваше житло — ви можете абсолютно спокійно застосувати БУДЬ ЯКУ зброю яка у вас є під рукою.

І не залежно від того що потім буде із нападником, виживе він чи ні, ви не будете нести кримінальну відповідальність.

Не потрібно боятись себе захистити. Закон дає вам таке право.

Більше того, Верховний Суд України чітко визначив, що ці випадки дозволяють вам не думати про межу вашого самозахисту. Не потрібно на ніж діставати ніж, а на біту шукати біту. Пістолет, рушниця, та хоч бензопила, все що є під рукою можете одразу використати.

Отже, бажаю щоб ніколи такої потреби у вас не було.

Та пам‘ятайте — ви маєте право себе захистити.