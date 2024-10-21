Головна Думки вголос Юрій Богданов
search button user button menu button
Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Як формується корупція в Україні

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Корупція краде майбутнє в нашої країни
ілюстративне фото: Depositphotos

Нам потрібне компетентне громадянське суспільства, якісні інституції, ефективні правоохоронці

Головна проблема прокурорів з інвалідністю не в самому факті отримання інвалідності. А в тому, що ця історія символізує. Вона символізує системну хворобу.

Бо воно ж не по конкретну послугу від МСЕК прокурорам. А про принцип, за яким у нас склалася кругова порука і система фальсифікації статусів та привілеїв. А склалася вона не вчора.

Як функціонує стандартне українське місто чи село? І чим воно менше тим це характерніше.

Є у вас голова громади і його наближені. Скоріше за все вони керують років 10, а може й більше. Можливо, підсиділи попередника чи успадкували місцевий трон.

Вони давно наживаються на землі, муток з бюджетом через кп чи напряму. Щоб ними не цікавились вони давно по виділяли земельні ділянки всім місцевим прокурорам, суддям і ментам. Коли прийшла децентралізація вони тільки стали міцнішими, бо нормального суду і правоохоронців не підвезли.

Якийсь племінник робить карʼєру у місцевій прокуратурі, тітка очолила МСЕК, а син – місцевий пенсійний фонд. Як контролювати вибори в сільську раду вони давно знають.

Прокурори і місцеві судді давно і впевнено з ними в ясна. Губернатори приходять і йдуть. А бізнес (наприклад – найбільший аграрій) або в партнерстві, або намагається не конфліктувати.

В підсумку локально утворюється такий собі конгломерат, який відтворюється вище і вище. На обласному рівні. Де ці місцеві групи і великі гравці вже формують якусь регіональну політику послуг і привілеїв. І так далі вище і вище.

Така структура на місцях, насправді, старша за поточну українську державність. І, звісно, вона не може не інфікувати всю вертикаль. Той саме deep state, який сильніше президентів, премʼєрів, міністрів, які і самі часто є носіями схожої системи цінностей.

От, наприклад, звичка збирати собі бонуси, синекури і регалії, обвішуватися рюшками і медальками знецінює не тільки статус людини з інвалідністю.

Саме ця дурна звичка і навіть обовʼязок – один з вбивць нашої науки. Скільки тисяч таких от прокурорів, суддів, поліцейських, депутатів і місцевих рєшал нарєшалі собі кандидатські і докторські, як корумпували і підірвали структуру нашої науки і вищої освіти зараз і важко оцінити. Крім як сказати, що удар був нищівним.

Про ринок несільськогосподарської землі я писав. Про те, як на місцях працюють комунальні підприємства вам розповість будь-яка притомна людина з регіонів.

Тому коли ви питаєте себе нащо прокурору статус людини з інвалідністю, чому суддя отримав ділянку землі в глухому селі чи полковник поліції захистив докторську на відвертому плагіаті – бо міг і щоб було. Бо пацанам буде що показати.

Криміналізований бізнес, феодалізоване «місцеве самоврядування», пригодовані ресурсами і грошима прокурори, поліція, а також друзі де треба – це справжні владні структури, побудовані на бюджеті і ресурсі, якому може протидіяти тільки громадянське суспільство і ефективна правоохоронна система.

Саме для того і потрібні інституційні реформи. Децентралізація має бути доповнена нормальними органами контролю і кари. Саме тому потрібна судова реформа. Реформа поліції. Реформа всієї соціальної вертикалі.

Щоб у нас не було фіктивних людей з інвалідністю і фіктивних докторів наук треба одне і те саме. Компетентне громадянське суспільства, якісні інституції, ефективні правоохоронці. І ніяких простих рішень. Лише складний шлях.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: реформа вибори децентралізація бізнес судова реформа прокурор суддя самоврядування поліція корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 жовтня у Молдові проходять вибори
Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
Вчора, 09:27
Зеленський визнав, щодо економічного бронювання балансу поки немає
«Має бути справедливо». Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
18 жовтня, 18:42
Павлущик: Присудження виплати за викриття корупції – не короткий процес, але він мотивує громадян повідомляти про неї
Як здати корупціонера і отримати гроші? Інструкція від НАЗК
16 жовтня, 17:33
У бізнес-асоціації кажуть: компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу
Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання
15 жовтня, 17:13
Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 12 жовтня на площі Шевченка у місті Дніпро під час перевірки військово-облікових даних у 48-річного чоловіка
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
14 жовтня, 19:57
Президент Бразилії Лула да Сілва має добри відносини з диктатором Володимиром Путіним
Український дипломат пояснив, чим «купив» бразильських політиків Путін
10 жовтня, 08:15
Окремо Феміда застосувала до звільненого засудженого адміністративний нагляд на рік, який здійснюватиме командир військової частини
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
5 жовтня, 10:14
Олександр Скопич
Посадовця «Енергоатома» піймано на хабарі: реакція підприємства
4 жовтня, 13:22
За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 6 млн грн
На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн
2 жовтня, 07:12

Юрій Богданов

Як формується корупція в Україні
Як формується корупція в Україні
Членство в НАТО. Який висновок можна зробити після заяви нового генсека Альянсу
Членство в НАТО. Який висновок можна зробити після заяви нового генсека Альянсу
Про «план перемоги» і реальність
Про «план перемоги» і реальність
Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях
Вибори у США. Байден вимушений зосередитись на внутрішніх питаннях
Не тільки НАТО: як Україні уникнути повторення війни?
Не тільки НАТО: як Україні уникнути повторення війни?
Секти та українці. Як не потрапити у пастку
Секти та українці. Як не потрапити у пастку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
46K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
33K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
14K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua