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Український дипломат пояснив, чим «купив» бразильських політиків Путін

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Український дипломат пояснив, чим «купив» бразильських політиків Путін
Президент Бразилії Лула да Сілва має добри відносини з диктатором Володимиром Путіним
фото: EPA

Дешевий дизель та добрива для бразильських фермерів важливіші за життя українців?

Росія постачає до Бразилії мінеральні добрива для аграрного бізнесу та дешевий дизель. Про це посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів в інтервʼю «Главкому».

За словами Мельника, згідно з проведеними нещодавно соціологічними опитуваннями членів Конгресу, понад 50% з них критично ставляться до теперішньої позиції бразильського уряду щодо війни Росії проти України.

«З іншого боку, коли ти починаєш цю тему активно порушувати, то майже автоматично спрацьовує чинник, який багато років до цього діяв у Німеччині стосовно російських енергоносіїв. Ми, мовляв, настільки залежні від Росії, що не можемо собі дозволити ризикувати припиненням поставок газу й нафти. Інакше наша економіка загнеться. Як бачимо нині, жодного апокаліпсису у ФРН так і не сталося», – підкреслив Мельник.

Посол наголошує: подібна риторика має місце сьогодні у Бразилії, причому вона майже не залежить від партійної приналежності.

«Непрямо говорять про те, що аграрний бізнес, який є хребтом економіки, потребує міндобрив, а Росія є одним із головних їх постачальників. Так само обґрунтовується і різке зростання саме з 2022 року закупівель дешевого російського дизеля. Завдяки цьому, начебто, вдається втримувати ціни на продукцію  сільськогосподарських виробників», – зауважив дипломат.

Водночас, за словами Мельника, коли він зустрічається з депутатами, то багато хто з них – незалежно від фракцій – говорять, що повністю на боці України. 

«Інша частина воліє просто навіть не згадувати про агресію, робить вигляд, що її немає. Адже, коли ти визнаєш, що йде війна, то треба визначатися із позицією і діяти. А оскільки у багатьох представників політичної еліти немає переконання, що це відповідатиме їхнім інтересам, то досі маємо, що маємо», – підкреслив посол.

Андрій Мельник підсумував, що базовий бразильський інтерес – це забезпечення економічного процвітання, що напряму залежить також від Росії як їхнього важливого партнера, тому наражати це на ризик вони не хочуть.

Нагадаємо, що посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.  

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Теги: росія економіка війна бізнес посол Андрій Мельник Бразилія

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