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На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн
За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 6 млн грн
фото: пресслужба поліції

Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

На столичній Оболоні поліцейські затримали наркозбувача з 12-кілограмовою партією психотропів й вартістю понад 6 млн грн. Про це інформує пресслужба поліції Києва. 

«40-річного мешканця Київщини затримали, коли він саме отримав гуртову партію заборонених речовин, які планував в подальшому збувати на території міста», – йдеться у повідомленні.

На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн фото 1

Під час слідчих дій поліцейські вилучили з його автомобіля дванадцять кілограмових пакунків з кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що вилучене – психотроп «Альфа-PVP» та мефедрон.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 6 млн грн.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ, на час слідства він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі. Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г «Альфа-PVP», 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.

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Теги: експертиза наркотики наркоторговля поліція Київ

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