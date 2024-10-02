На Оболоні поліція затримала наркозбувача з товаром на понад 6 млн грн

Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

На столичній Оболоні поліцейські затримали наркозбувача з 12-кілограмовою партією психотропів й вартістю понад 6 млн грн. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

«40-річного мешканця Київщини затримали, коли він саме отримав гуртову партію заборонених речовин, які планував в подальшому збувати на території міста», – йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили з його автомобіля дванадцять кілограмових пакунків з кристалічною речовиною. Експертиза підтвердила, що вилучене – психотроп «Альфа-PVP» та мефедрон.

За попередніми підрахунками, вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 6 млн грн.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ, на час слідства він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримано наркозбувачів, які маскували заборонені речовини під солодощі. Під час обшуків працівники поліції вилучили близько 250 г амфетаміну, 100 г «Альфа-PVP», 300 г псилоцибінових грибів, понад 50 таблеток МДМА, електронні ваги, а також прилади для пакування.