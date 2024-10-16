Як здати корупціонера і отримати гроші? Інструкція від НАЗК

Павлущик: Присудження виплати за викриття корупції – не короткий процес, але він мотивує громадян повідомляти про неї

Віктор Павлущик: Суд може винести рішення: присуджується або не присуджується винагорода

Для того, аби стати викривачем, потрібно написати на порталі Національного агентства з запобігання корупції повідомлення про факт вчинення корупції. Після успішної перевірки заяву внесуть в реєстр і розпочнеться досудове розслідування за участю викривача. В результаті суд визначить, чи присуджувати нагороду, та проінформує про це НАЗК. Голова Національного агентства з запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв'ю «Главкому» зауважує, що це – нешвидкий процес, однак винагорода мотивує повідомляти про корупцію.

За словами Павлущика, після того, як людина залишить на порталі НАЗК повідомлення про факт, який вона вважає проявом корупції, вона отримає унікальний ідентифікатор свого повідомлення, згенерований системою автоматично, та може онлайн прослідкувати за ходом його розгляду.

«Він здійснюється протягом 10 робочих днів, і для початку перевіряється наявність всіх ознак повідомлення про корупцію, бо не всі звернення їх мають. Є дуже багато випадків, коли інформація, яка міститься в заяві, жодним чином не стосується корупції. Справа навіть не в тому, що хтось на когось хоче наклеп навести, а просто люди не розуміють, що таке корупція», – пояснює посадовець.

Потім, стверджує голова НАЗК, здійснюється перевірка, чи може особа набути статусу викривача. Для цього вона має, за законом, отримати вказану інформацію в ході своєї трудової чи професійної діяльності, проходження нею служби чи навчання. За словами Павлущика, порядок розгляду повідомлень в НАЗК не поширюється на порядок розгляду повідомлень в Кримінально-процесуальному кодексі (КПК).

«Тому, якщо суб’єкт перевірки встановлює що в повідомленні наявна інформація про вчинення кримінального корупційного правопорушення, таке повідомлення скеровується органу досудового розслідування (з дотриманням вимог підслідності ) та розглядається вже в порядку визначеному КПК», – проінформував посадовець.

Згодом, за наявності фактичних даних про вчинення корупційного кримінального правопорушення, слідчий вносить відповідні відомості в ЄРДР та повідомляє НАЗК про початок досудового розслідування за участю викривача, додав Павлущик.

Як пояснює очільник відомства, далі відбуваються етапи, що стосуються кримінального провадження, воно направляється до суду.

«Суд може винести рішення: присуджується або не присуджується винагорода. Після того, як рішення вступить в законну силу, включається НАЗК, щоб ця нагорода дійшла до людини», – підкреслив Павлущик. На його думку, це все не короткий процес, але він мотивує громадян повідомляти про корупцію.

Нагадаємо, голова Національного агентства з запобігання корупції Віктор Павлущик раніше розповідав, що у законну силу вступило два судових рішення стосовно виплат викривачу корупції. По одному з них НАЗК вже виплатило винагороду, інше – очікує на виплату.

Як відомо, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Так, до закону «Про запобігання корупції» вносяться зміни стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їхніх прав і гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію.