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«Має бути справедливо». Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Має бути справедливо». Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
Зеленський визнав, щодо економічного бронювання балансу поки немає
фото з відкритих джерел

Зеленський відзначив, що модель бронювання працює для критичної інфраструктури та працівників «оборонки»

Президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Так, сьогодні, 18 жовтня, в етері телемаратону «Єдині новини» президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим». 

«Має бути справедливо. Це завдання Міністерства економіки, передусім премʼєр-міністра України, у нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що вони поки не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, а не обирати іншу. Інші повинні бути критерії, не професії», – йдеться у заяві президента.

Зеленський відзначив, що модель бронювання працює для критичної інфраструктури та працівників «оборонки».

«Щодо критичної інфраструктури – це вже зроблено. Ми розуміємо, що «оборонка» працює, люди там заброньовані. Ключові фахівці всі працюють. Але все інше – дійсно складне питання. Знайти баланс складно. Військові бояться, вважають, що буде недостатньо нових сил. Бізнес по-іншому ставиться... Балансу поки немає», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працюватиме нова система економічного бронювання. В ефірі ASATrьопс він зауважив, що схема не дозволить просто сплатити гроші, щоб уникнути призову в армію.

«Сплатив гроші – не йдеш в армію: так не буде. Це буде реалізація принципу Кабінету міністрів «Працюй або воюй» і станеться це найближчим часом», – зазначив він.

Гетманцев додав, що нова система не міститиме переліку законів, а передбачатиме зміни до урядової постанови. Одним з основних критеріїв для отримання бронювання буде легальна заробітна плата, відзначив посадовець. Установи, які матимуть право на бронювання, будуть визначені в розширеному переліку галузей.

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Теги: бізнес військові мобілізація Володимир Зеленський президент Єдині новини бронювання від мобілізації

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