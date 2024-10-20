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Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало
20 жовтня у Молдові проходять вибори
фото: NewsMaker

Голосування у Молдові триватиме з 07:00 по 21:00

Сьогодні, 20 жовтня, у Молдові відбуваються вибори президента та конституційний референдум щодо вступу до Європейського Союзу. Наразі понад 100 тис. громадян вже відвідали виборчі дільниці. Про це повідомляє NewsMaker.

«До 9:00 на виборах президента Молдови та конституційному референдумі про вступ до ЄС проголосували понад 100 тис. громадян, або 3,6% виборців. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК)», – йдеться у матеріалі.

Голосування у Молдові триватиме з 07:00 по 21:00.

Вибори у Молдові: скільки наразі виборців проголосувало фото 1
фото: cec.md

Як відомо, на другий термін балотується нинішня очільниця країни Майя Санду. Включно із нею президентом хочуть стати 11 кандидатів.

Також зазначалося, що Росія намагалася завадити євроінтеграційному курсу Молдови. Вона влаштовувала проплачені мітинги та витрачала кошти на підтримку проросійських кандидатів.

Як повідомлялося, Росія втручалася у виборчий процес у Молдові та витратила мільйони доларів для того, щоби підтримати певних кандидатів та перехилити результати голосувань на свою користь. Про це заявляв радник Білого дому Джон Кірбі.

Також поліція Молдови повідомляла, що Росія займалась навчанням людей для проведення масових протестів у країні. За повідомлення правоохоронців, вони викрили схему, у межах якої людей регулярно вивозили до Росії і вже там вчили, як брати участь у протестах та громадських заворушеннях у Молдові.

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Теги: росія Європейський союз вибори президент Майя Санду Молдова

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