Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання
У бізнес-асоціації кажуть: компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу
ілюстративне фото: Depositphotos

Зупинення бронювання може призвести до згортання виробництва на підприємствах – Європейська бізнес асоціація

Призупинення бронювання співробітників стало критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств. Про це заявили у Європейській бізнес-асоціації (EBA). 

Там уточнили: почастішали звернення від бізнесу, який не може перепідтвердити свій статус критичності, щоб продовжити дію бронювання співробітників.

«Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах», – наголосили у бізнес-асоціації.

«У цьому контексті для бізнесу та інвесторів дуже важлива прогнозованість кадрової політики. І в бізнесі, і в силах оборони потрібні люди. Досягнення балансу між цими потребами – завдання непросте, але дуже важливе для нашої обороноздатності та економічної стабільності», – наголосили у асоціації.

У бізнес-асоціації кажуть: компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу.

«Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі/операційні процеси на підприємстві», – підкреслили у бізнес-асоціації.

За умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування, резюмували у Європейській бізнес-асоціації.

Читайте також:

Теги: бізнес мобілізація бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівська Аравія невідворотно збільшить виробництво нафти, нагадуючи Путіну і Ко солодкі 80-і
Саудівський ніж у спину Путіна
26 вересня, 15:11
Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
ТЦК та концерт. Деякі українці забули, що в країні триває війна?
12 жовтня, 12:19
Готель «Україна» на Майдані Незалежності
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
18 вересня, 13:14
Програма «Національний кешбек» стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки
У програмі «Національний кешбек» узяла участь компанія, яка належить росіянину
25 вересня, 10:23
Зараз у Південній Кореї працюють понад 1,5 тис. ферм з розведення собак і більше ніж 200 боєнь. Майже 2,3 тис. ресторанів досі готують собаче мʼясо
Уряд в Кореї виділить $75 млн, аби ресторатори відмовилися від продажу собачого мʼяса
26 вересня, 16:06
Повістка має вигляд звичайного рекомендованого листа, який одержувач отримує під підпис
Який вигляд має повістка, відправлена поштою: очільник «Укрпошти» розповів деталі
26 вересня, 16:41
Представник ТЦК розповів про мобілізацію
Військовозобов'язаних, які не оновили дані, розшукує поліція? Заява ТЦК
30 вересня, 15:17
Український легіон у Польщі мав бути навчений, озброєний і підготовлений до захисту України
Український легіон. Польща заявила про мізерну кількість охочих
2 жовтня, 11:49
Правоохоронці прокоментували рейд ТЦК
Перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» у поліції назвали «рейдом на мажорів»
Сьогодні, 03:12

Бізнес

Низка електропостачальників виступила за скасування граничних цін на ринку
Низка електропостачальників виступила за скасування граничних цін на ринку
Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання
Європейська асоціація заявляє про загрозу зупинки підприємств через зупинку бронювання
«Існують ризики для обороноздатності». Промисловці закликали президента розібратися з «Укрзалізницею»
«Існують ризики для обороноздатності». Промисловці закликали президента розібратися з «Укрзалізницею»
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців
«Укрзалізниця» потребує аналізу своєї фінансової ефективності – Український союз промисловців і підприємців
Бізнес звернувся до НБУ через валютні обмеження
Бізнес звернувся до НБУ через валютні обмеження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
26K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
25K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
22K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua