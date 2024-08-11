Єдине, чого б варто було боятися в контексті Білорусі
«Все, що зараз розігрує Лукашенко – це інформаційний відволікаючий цирк»
Давайте про Лукашенка і його погрози. Ні, білоруська армія неспроможна на масштабні діі проти України. Особливо коли наступати їй потенційно треба через ліси і болота, що складають майже увесь кордон.
Єдине, чого б варто було боятися в контексті Білорусі – що звідти буде наступати армія РФ.
Ні, армія РФ не може зараз наступати з Білорусі в силу відсутності сил, засобів і особливо сил і засобів у самій Білорусі.
2022 вони зайшли в тому числі з Білорусі, бо в них було ще шість напрямків просування. Зараз це вже неможливо.
Все, що зараз розігрує Лука – це інформаційний відволікаючий цирк, який доводить нам що Путіну зараз дуже боляче.
І, схоже, ми досі до кінця не розуміємо наскільки.
Спостерігаємо далі. Віримо в задум наших. Не віримо провокаціям ворога.
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