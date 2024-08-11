«Армія РФ не може зараз наступати з Білорусі»

«Все, що зараз розігрує Лукашенко – це інформаційний відволікаючий цирк»

Давайте про Лукашенка і його погрози. Ні, білоруська армія неспроможна на масштабні діі проти України. Особливо коли наступати їй потенційно треба через ліси і болота, що складають майже увесь кордон.

Єдине, чого б варто було боятися в контексті Білорусі – що звідти буде наступати армія РФ.

Ні, армія РФ не може зараз наступати з Білорусі в силу відсутності сил, засобів і особливо сил і засобів у самій Білорусі.

2022 вони зайшли в тому числі з Білорусі, бо в них було ще шість напрямків просування. Зараз це вже неможливо.

Все, що зараз розігрує Лука – це інформаційний відволікаючий цирк, який доводить нам що Путіну зараз дуже боляче.

І, схоже, ми досі до кінця не розуміємо наскільки.

Спостерігаємо далі. Віримо в задум наших. Не віримо провокаціям ворога.