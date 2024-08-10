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У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
фото: ДСНС

Серед загиблих від російського обстрілу – двоє дітей

Сьогодні рятувальники завершили розбір завалів торговельного центру в Костянтинівці. Унаслідок учорашнього російського обстрілу загинули 14 осіб, ще 44 людини – поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму телеграм-каналі.

На місці ворожого удару рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій.

«Унаслідок учорашнього російського обстрілу загинуло 14 осіб та поранено 44 особи. Із восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п’ятьох: три жінки та двоє дітей – дівчата 2012 та 2014 р. н. Залишилося ідентифікувати трьох осіб», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій у Костянтинівці
Рятувальники розібрали 76 тонн будівельних конструкцій у Костянтинівці
фото: ДСНС

Для ретельного документування воєнного злочину Росії створена міжвідомча слідча група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

У Костянтинівці завершено розбір завалів на місці ворожого удару
У Костянтинівці завершено розбір завалів на місці ворожого удару
фото: ДСНС

Нагадаємо, що 9 серпня окупанти влучили в супермаркет та «Нову пошту» в Костянтинівці на Донеччині. На місцях удару виникла сильна пожежа. Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін повідомив, що терористи атакували Костянтинівку зі ствольної артилерії.

Пресслужба «Нової пошти» повідомила про обстріл вантажного відділення. Один співробітник компанії отримав контузію.

Читайте також: Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару

Теги: Костянтинівка війна Донеччина обстріл

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