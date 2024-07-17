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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 86 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетних удари, а таккож 46 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 417 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 86 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Активним ворог був також на Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших підрозділів неподалік Вовчанська та Глибокого.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник дев’ять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Андріївки. Українські захисники відбили шість атак, ще три наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники шість разів безрезультатно атакували позиції українців неподалік Невського та Макіївки.
На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Верхньокам’янського, Північного та Переїзного. Оборонці української землі зупинили вісім атак росіян, ще одне боєзіткнення продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Наразі триває два боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку

Росіяни сім разів атакували сили оборони біля Північного, Торецька та Нью-Йорка. Наші воїни зупинили шість ворожих атак, одна атака продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, росіяни 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес та Новоселівка Перша. Три боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 192 окупанти, 74 з них – безповоротно. Також знищено танк, дві бронемашини «Тигр», два БПЛА «Ланцет» та один «Supercam». Крім цього, пошкоджено БТР, танк, два МТ-ЛБ та автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 17 разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. За уточненою інформацією, два бої – продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Водяного та Костянтинівки. Зрештою, під час двох боєзіткнень зазнали невдачі.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Придніпровському та Оріхівському напрямках

Усі зусилля окупантів потіснити наші підрозділи із займаних позицій також не мали успіху.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 874-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна ворог Генштаб окупанти

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Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року
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