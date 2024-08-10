Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі

Лукашенко заявив, що буде розбиратися з Україною щодо порушення повітряного простору Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники. Про це повідомляє Belta.

«О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальністю 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні вранці відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі», – заявив Лукашенко.

Олександр Лукашенко заявив, що ЗСУ просунулися вглиб Курської області на 30-35 кілометрів і окопуються на цих рубежах



Також Лукашенко повідомив, що Україна атакувала Росію через білоруську територію: цілі були збиті спільно білоруським та російським ППО 🤦‍♂️ pic.twitter.com/katdyWbbz3 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 10, 2024

Лукашенко додав, що буде розбиратися з Україною.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко пообіцяв розширити співпрацю з Пхеньяном у посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.