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Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Лукашенко заявив, що Україна порушила повітряний простір Білорусі
9 серпня українські ракети нібито зайшли на територію Білорусі
фото: ТАСС

Лукашенко заявив, що буде розбиратися з Україною щодо порушення повітряного простору Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники. Про це повідомляє Belta.

«О 19:04 на висоті півтора кілометра та дальністю 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні вранці відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України. Над територією Білорусі ми знищили цілі», – заявив Лукашенко.

Лукашенко додав, що буде розбиратися з Україною.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко пообіцяв розширити співпрацю з Пхеньяном у посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко війна Україна ракета Повітряні сили ЗСУ

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